Fiab Cerignola, proposta per la promozione della mobilità sostenibile nel centro cittadino

La crescente esigenza di migliorare la qualità della vita urbana, ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico e favorire modalità di spostamento più sostenibili impone un ripensamento degli spazi urbani. Il centro cittadino, in particolare il Corso principale, rappresenta il cuore pulsante di Cerignola: luogo di incontro, socialità, commercio e cultura. Obiettivi

• Ridurre il traffico veicolare privato nel centro;

• Incentivare la mobilità dolce (a piedi, in bici);

• Migliorare la qualità dell’aria e la vivibilità degli spazi pubblici;

• Rafforzare il presidio del territorio e la sicurezza urbana in modo sostenibile;

Proposta operativa

1. Istituzione della ZTL serale sul Corso principale

– Orario di attivazione: Giorni feriali incluso Sabato dalle ore 18:00 alle ore 24:00, Domenica e Festivi dalle 11.00 alle 13:30, dalle 18:00 alle 24:00

– Area interessata: L’intero tratto del Corso cittadino: Corso Gramsci, Corso G. Garibaldi, V.le Roosevelt, Via Roma, Corso Aldo Moro, da ridefinire con segnaletica e varchi controllati.

– Accessi consentiti: Residenti, mezzi di soccorso, veicoli per il carico/scarico in fasce orarie definite, Bici, E-bike, Monopattini.

2. Promozione della mobilità dolce

– Realizzazione di nuove rastrelliere per biciclette ed e-bike lungo il Corso e nelle piazze adiacenti.

– Campagne di sensibilizzazione per cittadini e commercianti sul valore della mobilità sostenibile.

– Incentivi e agevolazioni per chi si sposta in bicicletta o e-bike (es. sconti, convenzioni con negozi).

3. Potenziamento del controllo del territorio

Dotazione di E-bike al Corpo di Polizia Locale

– per garantire maggiore rapidità negli spostamenti nel centro, migliorando la sorveglianza nelle aree pedonali e ZTL.

– Formazione specifica per l’uso sicuro ed efficiente delle bici a pedalata assistita.

– Presenza costante di pattuglie in E-bike durante l’orario ZTL per assistenza ai cittadini e gestione della viabilità.

Benefici attesi

– Maggiore attrattività del centro cittadino come luogo di passeggio, shopping e aggregazione.

– Riduzione delle emissioni di CO₂ e polveri sottili.

– Diminuzione della congestione stradale serale.

– Incremento della sicurezza percepita grazie alla presenza capillare dei vigili in E-bike.

– Valorizzazione dell’immagine della città come realtà attenta alla sostenibilità.

Prossimi passi

– Incontri con le associazioni di categoria, residenti e commercianti per condividere e perfezionare la proposta.

– Stesura del regolamento comunale relativo alla nuova ZTL.