    Gli arrivi in prestito di Iervolino e Tarantino hanno chiuso il mercato invernale del Cerignola

    Il primo dalla Salernitana, centrocampista classe 2003. Il secondo (attaccante del 2005) dalla Fiorentina

    da Redazione
    La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla U.S. Salernitana 1919, le prestazioni sportive del calciatore Antonio Pio Iervolino. Classe 2003, nel corso della sua carriera, il centrocampista ha maturato diverse esperienze formative e professionistiche. Cresciuto nei settori giovanili di Inter, Novara e Imolese, è successivamente approdato alla Salernitana, società con la quale ha avuto modo di esordire anche in Serie A. In ambito professionistico ha inoltre militato nella Vis Pesaro e nel Taranto Football Club 1927 (serie C) e nel club maltese Żabbar St. Patrick F.C. (Premier League maltese). La S.S. Audace Cerignola S.r.l. rivolge ad Antonio Pio Iervolino un caloroso benvenuto, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e sportive con la maglia gialloblù.
    Sempre a titolo temporaneo, è stato ingaggiato dalla A.C.F. Fiorentina il calciatore Jacopo Tarantino, attaccante classe 2005: in questa stagione, ha collezionato 7 presenze ufficiali tra campionato di Serie C e Coppa Italia Serie C con la maglia della U.S. Città di Pontedera. Nel corso della sua carriera ha militato nei settori giovanili della A.S. Roma, dell’Ascoli Calcio 1898 F.C. e della Fiorentina, realizzando un buon numero di reti a livello giovanile, tra cui 7 gol con la Fiorentina Primavera in campionato nella stagione 2024/2025 e 14 gol con l’Ascoli Primavera nella stagione 2023/2024. La S.S. Audace Cerignola S.r.l. rivolge a Jacopo Tarantino un caloroso benvenuto e i migliori auguri di soddisfazioni personali e successi sportivi con la maglia dell’Audace Cerignola.

