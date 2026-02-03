Gli arrivi in prestito di Iervolino e Tarantino hanno chiuso il mercato invernale del Cerignola

La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla U.S. Salernitana 1919, le prestazioni sportive del calciatore Antonio Pio Iervolino. Classe 2003, nel corso della sua carriera, il centrocampista ha maturato diverse esperienze formative e professionistiche. Cresciuto nei settori giovanili di Inter, Novara e Imolese, è successivamente approdato alla Salernitana, società con la quale ha avuto modo di esordire anche in Serie A. In ambito professionistico ha inoltre militato nella Vis Pesaro e nel Taranto Football Club 1927 (serie C) e nel club maltese Żabbar St. Patrick F.C. (Premier League maltese). La S.S. Audace Cerignola S.r.l. rivolge ad Antonio Pio Iervolino un caloroso benvenuto, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e sportive con la maglia gialloblù.

Sempre a titolo temporaneo, è stato ingaggiato dalla A.C.F. Fiorentina il calciatore Jacopo Tarantino, attaccante classe 2005: in questa stagione, ha collezionato 7 presenze ufficiali tra campionato di Serie C e Coppa Italia Serie C con la maglia della U.S. Città di Pontedera. Nel corso della sua carriera ha militato nei settori giovanili della A.S. Roma, dell’Ascoli Calcio 1898 F.C. e della Fiorentina, realizzando un buon numero di reti a livello giovanile, tra cui 7 gol con la Fiorentina Primavera in campionato nella stagione 2024/2025 e 14 gol con l’Ascoli Primavera nella stagione 2023/2024. La S.S. Audace Cerignola S.r.l. rivolge a Jacopo Tarantino un caloroso benvenuto e i migliori auguri di soddisfazioni personali e successi sportivi con la maglia dell’Audace Cerignola.