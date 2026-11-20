Il Prefetto di Foggia, dott. Antonio Giannelli, ha presieduto a Cerignola una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per approfondire le dinamiche della delittuosità nei Comuni di quel comprensorio. La riunione è stata allargata alla presenza del Procuratore della DDA di Bari, dott. Roberto Rossi, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, dott. Enrico Infante, dei Sindaci di Cerignola, Ascoli Satriano, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Ordona, Orta Nova, Stornara, Stornarella e Zapponeta. Il Prefetto, in apertura dei lavori, ha condiviso i dati afferenti al numero di reati nel territorio dei citati Comuni, richiamando l’attenzione soprattutto su quelli che hanno un impatto diretto sulla percezione di sicurezza della collettività, quali i reati predatori – rapine e furti, con particolare riferimento a quelli di autovetture e quelli commessi in campagna – e gli assalti ai portavalori. A tal riguardo, il Prefetto, nel dare atto preliminarmente del fondamentale sforzo profuso dalla Magistratura e dalle Forze dell’Ordine per contrastare le dinamiche criminali, ha evidenziato la necessità di implementare ulteriormente il sistema di prevenzione, in modo da eliminare, o ridurre nei limiti di quanto possibile, la commissione di tali fattispecie delittuose.

In tal senso, anche in considerazione delle valutazioni condivise dal Procuratore della Dda di Bari e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, il Prefetto ha anticipato che formulerà una direttiva alle Forze dell’Ordine per un’apposita pianificazione mirata alla prevenzione per gli assalti ai portavalori, attraverso un addendum al piano coordinato di controllo del territorio. Analogamente, con riferimento ai furti di auto, accanto a misure puntuali di prevenzione con servizi specifici, sarà predisposta un’intensificazione delle misure di controllo e prevenzione amministrativa, anche con il contributo specialistico della Guardia di Finanza. Particolarmente qualificato e utile, in tale ottica di prevenzione, sarà il contributo della Polizia Locale che può collaborare alle attività di controllo del territorio, analogamente agli istituti di vigilanza privata.

Questi ultimi, come anticipato dal Prefetto, saranno coinvolti in un sistema di sicurezza partecipata, condivisa e integrata attraverso la sottoscrizione di un apposito protocollo “Mille occhi sulla città” che, in attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno, consente alle guardie particolati giurate di diventare parte proattiva nel sistema di prevenzione. Il Prefetto ha altresì suggerito l’attivazione del controllo di vicinato – strumento di cittadinanza attiva – per incrementare il numero di segnalazioni e, in questo modo, migliorare la sicurezza situazionale attraverso una diversa dinamica di allertamento delle Forze di Polizia. Tutti i partecipanti al tavolo hanno condiviso la delineata governance del controllo del territorio, fornendo, per i profili di rispettiva competenza, piena disponibilità a collaborare e concorrere per migliorare la vivibilità dei diversi contesti territoriali.

In conclusione dell’incontro, è stata disposta la proroga per ulteriori sei mesi delle cc.dd. zone a vigilanza rafforzata nel Comune di Cerignola, anche tenuto conto di quanto emerso dai dati condivisi e del numero di provvedimenti di allontanamento nel corso dei 6 mesi di vigenza del provvedimento. Contestualmente, al fine di intercettare anche gli atti di inciviltà che, pur non riconducibili a fattispecie di reato, destano particolare clamore nella cittadinanza, è stato richiesto al Comune di Cerignola di valutare l’individuazione delle aree particolarmente sensibili, in cui poter estendere i provvedimenti di allontanamento, di divieto di accesso e di eventuale arresto in caso di recidiva anche alle fattispecie di stazionamento o di occupazione non autorizzata degli spazi nonché ai comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente violenti.