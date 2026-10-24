Il Cerignola vuole continuare a volare a Monopoli, nonostante la lunga lista di assenti

Altro derby regionale per l’Audace Cerignola, che domani affronterà in trasferta il Monopoli, nel quadro dell’11^ giornata del girone C di serie C. I ragazzi di Raimondo Catalano domenica scorsa hanno travolto il Savoia, conseguendo la seconda affermazione consecutiva e il ritorno ad una gioia casalinga che mancava da poco più di un mese. Un atteggiamento subito intenso e aggressivo, col gol di D’Orazio arrivato dopo appena 25 secondi e un approccio magistrale avevano messo già in discesa una gara che ha anche evidenziato la maturità dei gialloblù. É un Audace da applausi, capace di fare gioco, gol, divertire e divertirsi: il quarto posto giusto premio per una partenza decisamente positiva, ma nello stesso tempo si mantengono ben saldi i piedi a terra, predicando calma perché il campionato è ancora nelle fasi iniziali e tante sfide vanno sostenute. Ciononostante, i motivi per essere soddisfatti sono più d’uno: fra essi, la capacità di coinvolgere tanti elementi in zona gol (Volpe e Nanula hanno portato a dodici il conto dei marcatori diversi) e la sicurezza fra i pali di Viola, abile a mantenere la porta inviolata contro i campani, neutralizzando il rigore di Meola. Adesso un nuovo test importante, provando a sfatare la tradizione negativa recente a Monopoli, scenario in cui fra i professionisti gli ofantini non hanno mai ottenuto il bottino pieno. «Gara difficile, ho grande stima degli avversari – ha detto Catalano in conferenza stampa – ma proveremo a fare la nostra partita con le nostre armi, cercando di mettere in difficoltà una rivale importante e inseguendo una nuova gioia per società e tifosi».

Lunga la lista degli indisponibili per il tecnico barese, che dovrà rinunciare agli infortunati Gasbarro, Martinelli, Romano, Meli, Silvestro, Perlingieri, Vinciguerra e Cilenti. Ristabilito Sena, Gambale potrebbe ritrovare una maglia da titolare: in difesa Miranda si candida per una maglia e non è da scartare l’ipotesi Moreso centrale, come avvenuto per necessità ad inizio stagione. Su una delle corsie laterali si candida Nanula, fresco della prima segnatura fra i professionisti.

Ottava piazza in graduatoria per il Monopoli, con 15 punti ed un bilancio complessivo di quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Confermato in panchina mister Alberto Colombo, nel mercato sono arrivati dei calciatori importanti e di sicura esperienza, fra cui: il difensore Pucino; Garritano, Cortinovis, Vido e Bernardotto fra trequarti e attacco, in un reparto indubbiamente rivisitato. Ci sono però anche giovani di valore, come Gioielli (che tanto bene ha fatto in D con l’Afragolese) e Olivieri, giusto per fare qualche esempio. I biancoverdi torneranno al “Veneziani”, ultimati i lavori per la posa del nuovo manto sintetico: un motivo in più per celebrare la novità con un risultato positivo: finora ad ogni modo, il rendimento casalingo dei baresi conta due successi e due pari. Reduce dal blitz in casa dell’Inter U23, il ‘gabbiano’ ha visto incrementare il bottino delle reti realizzate (ora 11), con Vido miglior marcatore a tre centri. Molto buona la fase difensiva, con nove gol al passivo si tratta della seconda meno battuta del raggruppamento. Lo schieramento dovrebbe essere a specchio con quello delle ‘cicogne’, un 3-4-2-1 in cui a Vido si potrebbero posizionare Scipioni e Cortinovis a supporto.

L’ultimo precedente risale al 12 settembre 2025, con vittoria dei padroni di casa per 2-0. Calcio d’inizio alle ore 12.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Picardi, della sezione di Viareggio. Le due squadre si affrontano per la seconda volta, ad agosto il Monopoli eliminò ai rigori il club del Tavoliere nel primo turno di coppa Italia di categoria.