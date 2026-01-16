Contattaci al 3286684015
    Il girone d’andata si chiude con sfide interne per Pallavolo Cerignola ed Flv

    In campo domani: fucsia in B1 contro le umbre di Magione, rossogialloblù in B2 ad ospitare la capolista Nardò

    SportVolley

    volley

    I campionati di B femminile di volley sono arrivati al giro di boa, nel weekend infatti è in programma la tredicesima e ultima giornata di andata: le nostre due formazioni saranno entrambe impegnate in casa e in campo domani. Nel girone D di B1, la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola attende al pala “Dileo” la Torneria TMM Magione (ore 18). Le ragazze di Annagrazia Matera domenica scorsa sono state battute 3-1 dalla Zero5 Castellana Grotte, in un match nel quale però hanno venduto cara la pelle, aggiudicandosi il terzo set e impegnando a lungo le quotate avversarie. L’intento è di concludere al meglio la prima metà dello storico torneo in terza serie, mantenendo così un adeguato margine sulla zona retrocessione, che al momento consta di quattro lunghezze. Il team umbro, anch’esso neopromosso, occupa la sesta posizione in classifica con 16 punti ed un bilancio di cinque vittorie e sette sconfitte. A disposizione del tecnico Fabio Bovari una rosa assortita con ragazze esperte ed altre più giovani, fra le giocatrici più interessanti da citare l’opposto Bellanca, la laterale Zuliani, la centrale Gresta. Perugine che nel precedente turno hanno sfiorato l’impresa contro la capolista Vibo Valentia, costringendo le calabresi a cedere il primo punto del torneo e andando avanti di due set, prima di subire la rimonta. Un confronto non semplice e al contempo molto importante per le fucsia, che cercheranno una nuova gioia interna come nella gara prenatalizia su Arzano.

    Incontro di cartello nel girone I di B2 per la Flv, perché al pala “Tatarella” arriva la battistrada Rental & Versalility Nardò (ore 18). Il sestetto di Cosimo Dilucia è reduce da quattro sconfitte consecutive, l’ultima ad Isernia con qualche rammarico per essersela ampiamente giocata in due dei tre set (finiti ai vantaggi), senza però muovere il proprio totalizzatore. Adesso un altro ostacolo assai duro, ma le rossogialloblù cercheranno innanzitutto di esibire una prestazione dello stesso tenore con le molisane, per provare a fermare la corsa delle salentine. Allenato da Cristina Laudisa, Nardò ha numeri inequivocabili a testimoniare la fondatezza del suo primato: 33 punti raccolti con undici affermazioni ed una sola sconfitta (peraltro alla seconda giornata), campione d’inverno con due turni d’anticipo e pass staccato per i quarti di finale della coppa Italia. Da temere per le ofantine la centrale Antonaci e l’opposto Halla, la laterale Gorgoni e le gemelle Tamborino, una regista e l’altra libero. Opposta ad una rivale molto organizzata e quadrata nei reparti, la Flv dovrà limitare al massimo concessioni e cali di concentrazione, confidando nel sostegno del tifo amico.

