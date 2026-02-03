Contattaci al 3286684015
    Il tempo ritrovato: progetto di recupero dell'ex Convento degli Agostiniani

    Il tempo ritrovato: progetto di recupero dell’ex Convento degli Agostiniani

    La presentazione giovedì 5 alle ore 18 alla chiesa Madre: memoria storica e nuove prospettive per il centro storico di Cerignola

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 18.00, presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi (via Chiesa Madre 11), sarà presentato il progetto di recupero dell’ex Convento degli Agostiniani di Cerignola, uno dei complessi storico-religiosi più significativi del tessuto urbano cittadino. Il progetto ha il fine di restituire alla città un bene di straordinaria rilevanza storica e architettonica, documentato fin dal XV secolo e legato alla presenza dell’Ordine degli agostiniani, che fece del convento uno dei primi insediamenti in Puglia. Un complesso che, per secoli, ha rappresentato un punto di riferimento religioso e civile, oggi segnato dal degrado e dall’abbandono e che richiede un intervento di tutela e valorizzazione per essere consegnato alla comunità. Oltre il recupero architettonico, intende contribuire alla vitalità sociale del quartiere e alla valorizzazione complessiva del centro storico.

    Il progetto nasce dal concorso istituzionale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Foggia e BAT, che si occuperà degli interventi di messa in sicurezza dell’immobile, accompagnati da saggi geologici e ulteriori approfondimenti tecnici necessari a comprendere lo stato di conservazione della struttura. Successivamente è previsto l’intervento della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, con il sostegno dei fondi 8xmille, finalizzato alla rifunzionalizzazione degli spazi in chiave pastorale e sociale, destinando il complesso a locali e attività a servizio della comunità e del centro storico. La presentazione vedrà la partecipazione di rappresentanti della Soprintendenza, della Diocesi, dell’Amministrazione comunale e dei professionisti coinvolti, così come si evince dalla locandina acclusa.

