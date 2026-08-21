La Flv riporta a Cerignola Simona Bruno, chiudendo il mercato per la prossima stagione

La Enzo FLV Cerignola chiude le operazioni di mercato in vista del campionato di serie B2 2026/2027, riportando nella città ofantina un prospetto ancora giovanissimo ma assai interessante. Torna a casa infatti la centrale Simona Bruno: classe 2008 per 183 cm di altezza, può rappresentare una valida opzione sottorete per struttura e capacità tecniche. A 15 anni si è trasferita a Cutrofiano, dove al contempo ha fatto parte sia di Under 16 e 18 (vincendo in entrambi i casi il titolo regionale di categoria e partecipando alle finali nazionali) che di serie C e B2. Nella scorsa stagione, si è divisa proprio in B2 fra l’Us Torri e la Just British Volley Project Bari. Inoltre, Bruno tuttora viene selezionata per i collegiali del Club Italia Sud e, nel 2025, ha disputato il torneo internazionale “Challenge Cup” a Pula, in Croazia.

«Sono molto felice di iniziare questo percorso, grazie alla società per l’opportunità e la fiducia riposta in me – dichiara la neorossogialloblù -. Sono prontissima a dare tutto per questa maglia e a lottare con il gruppo su ogni pallone!». L’organico a disposizione di mister Cosimo Dilucia è così definito, all’insegna di un mix che si spera sia ben combinato per potenzialità e peculiarità di gioco. Ancora qualche giorno di relax, prima dell’avvio della preparazione, fissata per gli inizi di settembre.