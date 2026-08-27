“La Fototeca”: a Cerignola in mostra il patrimonio fotografico donato dai Fratelli Di Leno

La Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, attraverso l’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali e il Polo Culturale Diocesano “San Tommaso d’Aquino”, in collaborazione con il Club per l’Unesco-Sede di Cerignola, annuncia la presentazione de “La Fototeca: Nicola e Angelo Di Leno-Un dono per la Diocesi e per la Città”, in programma giovedì 4 settembre 2026, alle ore 17,30, presso il Polo Culturale Diocesano “San Tommaso d’Aquino”, in Via Campania 28 a Cerignola. L’iniziativa nasce dalla donazione, da parte della famiglia Di Leno, dell’importante archivio fotografico realizzato dai fratelli Nicola e Angelo Di Leno: un patrimonio di immagini che racconta decenni di vita religiosa, sociale e civile della città, custodendo momenti di storia collettiva che altrimenti rischierebbero di disperdersi. Un gesto di generosità che arricchisce il patrimonio culturale diocesano e cittadino, mettendo a disposizione della comunità, degli studiosi e delle nuove generazioni una fonte preziosa per la ricostruzione della memoria locale, tra grande storia e vicende quotidiane del territorio.

Il programma dell’incontro prevede i saluti iniziali e la moderazione del Sac. Ignazio Pedone, Direttore dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali. Seguiranno gli interventi del Dott. Francesco Mosè Radi, sulla genesi e le motivazioni di una fototeca in dialogo con il territorio, e della famiglia Di Leno, che racconterà le ragioni della donazione. Il Prof. Gioacchino Albanese (Club per l’Unesco di Cerignola) approfondirà gli aspetti tecnici degli scatti dei due fratelli, mentre il Prof. Angelo Giuseppe Dibisceglia (Università Pontificia Salesiana di Roma) illustrerà il valore della Fototeca Di Leno quale fonte tra macrostoria e microstoria. Le conclusioni sono affidate a Sua Ecc. Rev.ma Mons. Fabio Ciòllaro, Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano.

A seguire la presentazione, dal 5 al 10 settembre 2026 sarà allestita, nei locali del Polo Culturale Diocesano, una mostra aperta al pubblico con una selezione degli scatti fotografici dei Fratelli Di Leno, secondo il seguente calendario:

⁠5 settembre: ore 10,00–12,00 e 18,00–20,00

6 settembre: ore 10,00–12,00 e 18,00–20,00

7 settembre: ore 10,00–12,00

9 settembre: ore 10,00–12,00 e 18,00–20,00

10 settembre: ore 10,00–12,00 e 18,00–20,00

L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare a un momento che rappresenta un’importante occasione di incontro tra la comunità diocesana, il mondo della cultura e la città di Cerignola.