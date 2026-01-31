Contattaci al 3286684015
    La Regione Puglia vara un piano da 15 milioni per abbattere le liste d’attesa

    Riguarda 124.320 prestazioni. Ambulatori aperti 12 ore al giorno, anche nei festivi

    Varato dalla giunta regionale pugliese il piano di abbattimento delle liste di attesa. Costo calcolato: 15 milioni di euro per 124.320 prestazioni. Saranno effettuate attività di recall del cittadino per confermare l’esigenza, anticipare o disdire l’appuntamento. Gli ambulatori saranno aperti per 12 ore al giorno, anche nei festivi. Saranno altresì verificate le appropriatezze delle prescrizioni e monitorate quelle prenotate. Il piano sperimentale offrirà le basi per la costruzione dell’aggiornamento del Piano Regionale Gestione Liste di Attesa, contestualmente migliorando la risposta del sistema ai bisogni assistenziali dei cittadini in termini di efficienza, tempestività e appropriatezza.

    “I piani sono sperimentali e allo stesso tempo molto ambiziosi – dichiara il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro -. Ringrazio tutte le aziende per il lavoro fatto consapevole: da questo momento siamo tutti impegnati a mantenere l’impegno preso con i cittadini. Chiederemo uno sforzo agli operatori sanitari ma l’obiettivo è importante e ha a che fare tanto con la tutela della salute quanto con la fiducia dei cittadini”. “L’obiettivo non è abbattere in cinque mesi le liste d’attesa, ma imprimere un’accelerazione al miglioramento del Sistema sanitario regionale – commenta l’assessore alla Salute, Donato Pentassuglia -. Sappiamo che ad oggi ci sono molte difficoltà, a cominciare dalla carenza di personale, ma siamo allo stesso tempo convinti che ci siano ampi margini di miglioramento, con la collaborazione delle aziende, degli operatori sanitari e dei cittadini”. (ANSA)

    Ultimora

    Attualità

    Il 4 febbraio Giornata mondiale contro il Cancro: le iniziative della Asl Foggia

    La prevenzione salva la vita. In occasione della Giornata mondiale contro il cancro (World...
    Provincia

    “Workup”: più di 4300 posizioni lavorative proposte dai centri impiego di Bari, Bat e Foggia

    Cresce la domanda di lavoro nelle province di Bari, Bat e Foggia. È questo...
    Cronaca

    Assalti a sportelli Atm in tutta Italia, sgominata banda dai carabinieri di Cerignola

    Un'associazione a delinquere finalizzata ai furti aggravati dall'utilizzo di materiale esplosivo ai danni di...
    Cultura

    Marco Cavallaro scardina i tabù della perfezione al Roma Teatro di Cerignola

    Dopo aver conquistato i palcoscenici di Milano, Torino e Roma, approda al Roma Teatro...
    Attualità

    C(i)entri in festa: i centri sociali di Cerignola si sono riuniti nella terza edizione

    Si è svolta ieri, presso l’oratorio Salesiano San Giovanni Bosco di Cerignola, la terza...
    Cultura

    Sara Fiumefreddo presenta “Il profilo migliore” a Cerignola

    “Il profilo migliore” è quello dell’autenticità che supera l’apparenza, quello che siamo disposti a...

