L’assessore Tonti ha incontrato i referenti delle associazioni e dei commercianti di Cerignola

Una settimana ricca di incontri, mirati ad ascoltare le esigenze di associazioni di categoria e protagonisti del commercio locale e alla definizione delle prossime strategie per incentivare il settore. L’assessora alle Attività produttive del Comune di Cerignola Aurelia Tonti ha dialogato con i referenti di Confcommercio e Confesercenti che hanno manifestato la volontà di partecipare al tavolo per l’aggiornamento del documento strategico del commercio e di lavorare insieme al Distretto urbano del commercio (Duc). I rappresentanti di Confartigianato hanno evidenziato all’assessora la necessità di favorire forme di aggregazione di imprese sotto forma di consorzio, mentre i referenti di Confagricoltura, CIA, Coldiretti hanno rilevato l’esigenza di affrontare le problematiche connesse alla crisi climatica (gelate/siccità), di valorizzare i prodotti tipici locali e ripristinare e la viabilità rurale soprattutto per le zone inaccessibili e isolate.

L’assessora Aurelia Tonti ha incontrato poi i rappresentanti delle associazioni cittadine (Associazione commercianti Cerignola e Comitato per la tutela dei commercianti e delle partite Iva di Cerignola): ha ascoltato le loro esigenze e proposte e ha prospettato la visione dell’amministrazione in un proficuo scambio di idee. Infine, mercatali e ambulanti hanno chiesto all’assessora la riorganizzazione/regolamentazione del mercato per superare l’abusivismo e favorire la manutenzione e pulizia. “Dalle interlocuzioni è emersa la questione fondamentale della sicurezza effettiva e percepita, inoltre è necessaria un’attività di promozione dell’immagine della città nonché di valorizzazione del tessuto produttivo e commerciale. Lavoreremo per raggiungere tali obiettivi in un contesto di rinnovata sinergia e collaborazione”, ha affermato l’assessora alle Attività produttive Aurelia Tonti.