L’Audace Cerignola apre le porte dello stadio al cuore della città

Ci sono gesti che valgono più di qualsiasi cronaca sportiva, perché non raccontano una partita ma costruiscono un legame. Venerdì sarà uno di questi momenti per Cerignola, quando l’Audace Cerignola aprirà simbolicamente le porte del Monterisi ai ragazzi e agli educatori del progetto “Educativa di Strada”, consegnando loro gli abbonamenti gratuiti per il settore Distinti, validi per l’intera Stagione Sportiva 2026/2027, insieme alle magliette della campagna “Tu solamente, Tu”. Un gesto che va ben oltre il gadget o il biglietto omaggio. È la promessa di un posto fisso allo stadio, di una domenica dopo l’altra passata a tifare insieme, di un colore giallo-azzurro che diventa appartenenza, comunità, famiglia allargata. Per tanti di questi ragazzi lo stadio non sarà solo il luogo della partita, ma uno spazio dove sentirsi parte di qualcosa di grande, dove il calcio torna a essere ciò che dovrebbe sempre essere: un ponte, non una barriera.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra il Club e la rete di realtà che ogni giorno, sul territorio, si prende cura dei ragazzi più giovani, li accompagna, li ascolta, cammina al loro fianco fuori dalle aule e dentro i quartieri. Un lavoro silenzioso e prezioso, che l’Audace Cerignola ha scelto di premiare e sostenere con un gesto concreto, capace di trasformare un progetto educativo in un’esperienza viva, fatta di cori, bandiere e domeniche allo stadio. Alla consegna prenderanno parte le associazioni e cooperative che rendono possibile ogni giorno il progetto “Educativa di Strada”: L’Isola che non c’è, Socialservice, la Cooperativa Sociale Alice, Un Sorriso per Tutti e Charlie fa Surf. Realtà diverse per storia e per modo di lavorare, ma unite da un unico filo conduttore: la cura verso i più giovani e la volontà di non lasciare indietro nessuno. È a loro, prima di tutto, che va il merito di aver costruito nel tempo la fiducia che oggi permette a un intero gruppo di ragazzi di varcare insieme i cancelli dello stadio.

Un ringraziamento speciale va anche all’Amministrazione Comunale di Cerignola, che ha segnalato il progetto, confermando quanto sport, istituzioni e terzo settore possano, insieme, disegnare percorsi di crescita e di inclusione per le nuove generazioni. Perché quando la maglia di una squadra diventa anche la maglia di una città intera, il valore più grande non sta nel campo, ma nei legami che si costruiscono intorno ad esso. Venerdì, allora, non sarà un giorno come gli altri. Sarà il giorno in cui tanti ragazzi indosseranno per la prima volta la maglia “Tu solamente, Tu” e stringeranno tra le mani il proprio abbonamento, pronti a scrivere insieme, un pezzo della prossima, imperdibile stagione dell’Audace Cerignola.