Le opere di Giuseppe Amorese in alcune scene della serie tv “Vita da Carlo 3”

Alcune opere dell’artista Giuseppe Amorese, sono state selezionate ed inserite tra gli elementi scenografici di alcune scene della serie tv di Carlo Verdone “Vita da Carlo 3”. La produzione Filmauro De Laurentiis dopo aver visitato una mostra di Giuseppe Amorese presso la Galleria Monogramma di Roma in via Margutta, ha chiesto di utilizzare le opere dell’artista per inserirle in alcune scene della terza stagione “Vita da Carlo 3” di Carlo Verdone. Le opere sono visibili durante le scene in cui Carlo Verdone, Roberto D’Agostino e Giovanni Esposito, discutono di musica e ascoltano una canzone di Gianna Nannini, che nella trama della serie tv è legata all’edizione di Sanremo condotta da Carlo Verdone. Le opere selezionate per la scenografia sono un dipinto ad olio su carta e una scultura in ceramica e ferro, entrambe elementi simbolici del linguaggio artistico profondo ed inconfondibile di Giuseppe Amorese.