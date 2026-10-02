Lega Cerignola, formalizzato il nuovo direttivo cittadino

Continua il percorso di riorganizzazione della Lega Capitanata nelle realtà cittadine. Con questo spirito la sezione di Cerignola si struttura, rafforza la propria classe dirigente e guarda alle prossime sfide amministrative con una squadra rinnovata, composta da professionalità, competenze e figure radicate nel tessuto sociale locale. È questo il messaggio emerso dall’incontro tenutosi ieri sera alla presenza del consigliere regionale e segretario provinciale della Lega, Napoleone Cera, nel corso del quale è stato formalizzato il nuovo direttivo cittadino. Faranno parte del gruppo dirigente: Antonio Bonavita, segretario e responsabile sicurezza; dott.ssa Michela Curiello, vicesegretaria cittadina; dott.ssa MariaSanta Ceglie, responsabile sanità; dott.ssa Marina Lenoci, responsabile tutela del territorio, ambiente e animali; Salvatore Guglielmi e Pietro Compierchio, responsabili propaganda; Stefania Rauseo, responsabile social; Lucia Magnifico, responsabile tutela e patrimonio; avv. Maria Pia Bonavita, segretaria organizzativa; Pio Saporito, tesoriere e amministratore.

“Abbiamo voluto costruire una squadra prima ancora che un organigramma – ha dichiarato il segretario cittadino -. Oggi la politica deve tornare a essere presenza costante sul territorio, avere capacità di ascolto e di impegno concreto. E’ nostro preciso compito e obiettivo quello di riavvicinare la gente alla buona politica. Le responsabilità assegnate rappresentano un punto di partenza per rafforzare l’azione del partito e dare risposte ai bisogni della nostra comunità”. Anche Napoleone Cera ha rimarcato il significato politico della nascita del nuovo direttivo: “La vera forza di questo gruppo risiede nella coesione. Abbiamo sensibilità, percorsi ed esperienze diverse, ma siamo accomunati dalla volontà di lavorare per tutta la Capitanata e per Cerignola. Le prossime elezioni comunali rappresentano un appuntamento importante e dobbiamo arrivarci con un progetto credibile, costruito dal basso e vicino alle esigenze reali dei cittadini”. Nel corso dell’incontro è stato inoltre sottolineato come il nuovo assetto organizzativo rappresenti un passaggio fondamentale per consolidare la presenza della Lega in città e contribuire alla costruzione di una proposta politica forte, unitaria e pronta a confrontarsi con le sfide future di Cerignola.

Non solo Cerignola, i problemi e le criticità del territorio vanno ben oltre i temi cittadini: “La politica pugliese retta da oltre vent’anni dal centrosinistra non dà risposte, come vediamo ogni giorno, su sanità, lavoro, economia e sugli altri ambiti di competenza regionale – ha aggiunto Cera – e tutto porta i cittadini a non avere più fiducia nelle istituzioni, su questo dobbiamo profondere il nostro impegno e la presenza solida della Lega deve contribuire alla costruzione di una proposta politica forte, unitaria e pronta a confrontarsi con le sfide future di Cerignola e della provincia di Foggia”. Al nuovo direttivo cittadino vanno i migliori auguri di buon lavoro, da parte della segreteria provinciale con la certezza che saprà svolgere il proprio incarico con passione, responsabilità e spirito di servizio nell’interesse della città.