L’Udas Cerignola completa il roster con la conferma dell’opposto Ichim Facchetti

Come ultimo tassello per il completamento del roster di Serie B, arriva anche la conferma dell’opposto Ichim Facchetti per l’Udas Cerignola. É stato uno dei protagonisti dello scorso campionato: ha lottato, sofferto, esultato e contribuito con il suo talento alla straordinaria stagione che ha regalato Coppa Puglia, Supercoppa del Sud e promozione in Serie B ai biancazzurri. Ora per il laterale classe 1997 si apre un nuovo capitolo del suo percorso all’interno del team ofantino, queste le sue parole in seguito all’ufficialità della permanenza: «Lo scorso anno abbiamo vissuto qualcosa di davvero speciale e sono felice di poter continuare questo percorso con l’Udas. La promozione è stata un’emozione incredibile, ma adesso dobbiamo essere pronti a metterci nuovamente in gioco. La Serie B ci aspetta e sarà una sfida importante: voglio dare il massimo, lavorare insieme ai miei compagni e regalare ancora tante soddisfazioni a questa società e ai nostri tifosi. Non vedo l’ora di tornare in campo e ricominciare a lottare».