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L’Udas Cerignola completa il roster con la conferma dell’opposto Ichim Facchetti

Il classe 1997 lombardo è stato fra gli artefici della strepitosa stagione 2025/2026 fra i biancazzurri

Redazione
By Redazione
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Come ultimo tassello per il completamento del roster di Serie B, arriva anche la conferma dell’opposto Ichim Facchetti per l’Udas Cerignola. É stato uno dei protagonisti dello scorso campionato: ha lottato, sofferto, esultato e contribuito con il suo talento alla straordinaria stagione che ha regalato Coppa Puglia, Supercoppa del Sud e promozione in Serie B ai biancazzurri. Ora per il laterale classe 1997 si apre un nuovo capitolo del suo percorso all’interno del team ofantino, queste le sue parole in seguito all’ufficialità della permanenza: «Lo scorso anno abbiamo vissuto qualcosa di davvero speciale e sono felice di poter continuare questo percorso con l’Udas. La promozione è stata un’emozione incredibile, ma adesso dobbiamo essere pronti a metterci nuovamente in gioco. La Serie B ci aspetta e sarà una sfida importante: voglio dare il massimo, lavorare insieme ai miei compagni e regalare ancora tante soddisfazioni a questa società e ai nostri tifosi. Non vedo l’ora di tornare in campo e ricominciare a lottare».

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