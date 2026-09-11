Monica Raffaele si unisce alla Enzo Flv Cerignola, completato il reparto liberi

Un nuovo arrivo a sorpresa in casa della Enzo FLV Cerignola, che integra il reparto dei liberi grazie all’accordo con Monica Raffaele, classe 2008. La giocatrice ofantina resta dunque in serie B sposando un nuovo progetto, dopo aver svolto la trafila giovanile ed essere approdata nella prima squadra della Pallavolo Cerignola, con cui ha conquistato la promozione in B1 e partecipando al campionato di terza serie nella scorsa stagione. Un prospetto giovanissimo e che ha al suo attivo anche la partecipazione ai collegiali del Club Italia del Sud, l’ultimo appena nel mese di febbraio scorso. La società rossogialloblù amplia ancora il numero di ragazze cerignolane in rosa, ora a quota cinque fra conferme e ritorni nella terra natia, in un’ottica globale di un team dalla forte linea verde ma con la ferma intenzione di esibire qualità e spessore tecnico.

«Sono felice di continuare a difendere i colori della mia città con la FLV. La chiamata del ds Belluna è stata per me il riconoscimento di un percorso in essere da quattro anni nel campionato di B. Sono pronta a ripagare la fiducia che mi è stata data con l’impegno e la stessa passione che ho sempre messo in campo – afferma Monica -. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con le nuove compagne e con mister Dilucia, che ha sempre mostrato grande stima nei miei confronti».