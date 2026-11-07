Netta sconfitta del Cerignola, la Scafatese rifila un poker e mette la freccia in classifica

Prosegue il rapporto complicato con le trasferte per l’Audace Cerignola, battuto 4-1 dalla Scafatese al “Guariglia” di Agropoli Catalano, con conseguente sorpasso dei campani in classifica. Catalano conferma integralmente l’undici di partenza visto con il Catania: Gambale sempre la punta di riferimento, con Vitale e D’Orazio alle sue spalle, si rivedono in panchina Vinciguerra e Meli. Nel suo 4-2-3-1, Facciolo schiera Dambros come avanti e il trio Volpicelli-Proia-Emmausso a supporto. Appena trenta secondi e Volpe sfiora già la rete, con un destro a giro di poco a lato: Gambale al 9′ svetta sugli sviluppi di un corner ma alto, al quarto d’ora Cretella dalla distanza sollecita il primo intervento di Forte. I campani comunque non stanno a guardare, cercando di muoversi con disinvoltura: le condizioni del terreno di gioco non sono eccellenti, c’è molta densità a centrocampo e il match si sblocca a causa di un calcio piazzato. Primo giro dalla bandierina della Scafatese, Volpicelli indirizza sulla testa di Brunet, Viola replica ma è Suhs a depositare in fondo al sacco il tap in da pochi passi (23′). Gli ofantini impiegano una decina di minuti per rifarsi minacciosi, avendo a disposizione due occasioni ravvicinate: Gambale è impreciso di testa sul bel cross pennellato dalla destra da Boccadamo, Cretella non ha fortuna con la soluzione incrociata di mancino. Ospiti che non riescono a trovare la traiettoria giusta anche con un attivissimo Boccadamo al 38′, poi subiscono la doccia gelata proprio al 45′. Volpicelli dalla destra mette in mezzo, difesa distratta (in particolare morbida la marcatura di Cocorocchio) e De Chiara può segnare liberamente la seconda rete scafatese, a chiudere la prima frazione.

Suhs va a centimetri dal bis personale, sempre di testa e stavolta da una palla inattiva: le ‘cicogne’ provano a restare in gara, nel tentativo di accorciare le distanze, ma in retroguardia sono decisamente dolori. Minuto 54, un lancio dalle retrovie innesca Dambros, puntata vincente e tris Scafatese. Sessanta secondi più tardi però, una gentile concessione di Guerra (retropassaggio horror), consente a Gambale di realizzare la rete che tiene ancora il team del Tavoliere potenzialmente in corsa. L’attaccante – tornato al gol dopo una astinenza che durava dalla seconda giornata – sfiora la seconda gioia con un tracciante a lambire il montante lungo al 61′: di lì a poco, Padula rileva Volpe con un Cerignola maggiormente a trazione anteriore. Dall’altra parte, Emmausso non fa male col sinistro su ripartenza dei locali, servito da Dambros. Negli spazi però, i ‘canarini’ possono dilagare: De Chiara al 75′ riceve e calcia, Viola comodo nell’intervento. E in una insistita azione nata da contropiede, Emmausso non perdona, siglando il classico gol dell’ex quando il cronometro segna l’82’. Lo spezzone conclusivo del match scorre via, con un risultato ormai acquisito e una formazione di casa che vola in classifica nonostante i gradi di matricola.

Quinta sconfitta in totale e lontano da casa per il Cerignola, che pure oggi aveva costruito delle pallegol interessanti, ma è stato punito da molteplici incertezze difensive. Nel prossimo turno, in calendario la sfida interna con l’Inter U23, ma quasi certamente sarà rinviata a causa degli impegni delle nazionali che possono coinvolgere parte dei calciatori nerazzurri, si attende ufficialità nella prossima settimana.

SCAFATESE-AUDACE CERIGNOLA 4-1

Scafatese (4-2-3-1): Forte; Guerra (63’ Ferrara), Scognamiglio, Suhs, Novella; Brunet, De Chiara (78’ Esposito); Volpicelli, Proia (87’ Terribili), Emmausso (87’ Molinaro); Dambros (78’ Santarpia). A disposizione: Lamberti, Spinesi, Convitto, Jobe. Allenatore: Michele Facciolo.

Audace Cerignola (3-4-2-1): Viola; Cocorocchio, Kurti, Miranda (90′ Sena); Boccadamo, Moreso (73′ Sellaf), Cretella, Volpe (63’ Padula); Vitale, D’Orazio (73′ Meli); Gambale. A disposizione: Vailati, Martinelli, Vinciguerra, Amiranda, Guaragna, Iorio, Nanula, Casarosa, Pinotti, Seminari, Parlato. Allenatore: Raimondo Catalano.

Reti: 23’ Suhs (S), 45’ De Chiara (S), 54’ Dambros (S), 55’ Gambale (AC), 82′ Emmausso (S).

Ammoniti: Vitale (AC).

Angoli: 6-4. Fuorigioco: 1-0. Recuperi: 2′ pt, 5′ st.

Arbitro: Sacchi (Macerata). Assistenti: Munitello (Gradisca d’Isonzo)-Bracaccini (Macerata). Quarto ufficiale: Vingo (Pisa). Operatore Fvs: Valcaccia (Castellammare di Stabia).