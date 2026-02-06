Contattaci al 3286684015
    Parte il girone di ritorno in serie B per Pallavolo Cerignola ed Flv

    Parte il girone di ritorno in serie B per Pallavolo Cerignola ed Flv

    Entrambe in campo domani e in casa: fucsia in B1 ad ospitare Trestina, le rossogialloblù in B2 attendono Matese

    SportVolley

    Pubblicato il

    da Emanuele Parlati
    Tempo di lettura previsto: 2 min.
    volley

    Dopo la lunga sosta di due settimane, conclusa la prima metà di stagione, tornano in campo le nostre due formazioni di Volley femminile: il via al girone di ritorno avverrà per entrambe domani e in casa. Nel girone D di serie B1, la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola ospita al pala “Dileo” la Femac Trestina (ore 18), in una sfida che può rivelarsi cruciale per il prosieguo del torneo. Le ragazze di Annagrazia Matera hanno chiuso l’andata con la netta sconfitta interna per mano di Magione, al termine di una prestazione decisamente incolore e senza mordente. Le fucsia non sono messe benissimo in classifica, vantando due sole lunghezze dalla zona rossa, ed hanno bisogno di fare punti per tenersi a distanza dalle rivali che lottano per la permanenza. Il compito non sarà facile, perché Trestina occupa la sesta piazza con 19 punti (sei vittorie, sette stop) e da neopromossa si sta disimpegnando assolutamente bene. Il team guidato da Collavini è stato battuto da Castellana Grotte nel precedente turno, mettendo fine però ad una serie di tre affermazioni consecutive: fra le giocatrici più di rilievo, la laterale Morozova, la centrale Mearini e il libero Ciancio, oltre a tante giovani interessanti. Per battere le umbre, la Pallavolo Cerignola dovrà impiegare ogni energia utile, limitando al minimo gli errori: il pubblico cercherà di dare il suo contributo, per uscire da un periodo difficile.

    Nel girone I di B2, la Flv attende al pala “Tatarella” (ore 18) la Faam Matese, in un confronto fra compagini di media classifica. Il sestetto allenato da Cosimo Dilucia nell’ultima di andata ha imposto il ko alla capolista Nardò, regalandosi una serata di gioia per quanto espresso sul rettangolo di gioco. L’intento è proseguire su quella strada, beneficiando degli influssi positivi del successo sulle salentine: c’è ancora da correre per l’obiettivo salvezza, ma la sensazione è che le rossogialloblù possano togliersi altre soddisfazioni, attraverso compattezza e qualità dell’organico. Le casertane di Scappaticcio sono none a quota 17 (sei affermazioni, sette sconfitte) e arriveranno sul Tavoliere con la voglia di tornare a muovere il proprio totalizzatore a seguito di due battute d’arresto di fila. Matese che ha nelle gemelle Ascensao, nel libero Rinaldi, nella centrale Pagliaroli e nella regista Vendramini individualità da cui guardarsi bene. Si prospetta un match equilibrato come all’andata (vinsero le campane al tie break) e in cui i dettagli possono fare la differenza: ofantine decise a far valere il fattore campo, consapevoli di dover impegnarsi a fondo per prevalere.

