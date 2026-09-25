Questo pomeriggio nuova seduta del Consiglio comunale di Cerignola

Il presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta d’urgenza, per venerdì 25 Settembre 2026, alle ore 18:00 in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:
1. Variazione al Programma Triennale degli acquisti e delle forniture 2026-2028, elenco annuale 2026. Riapprovazione.-proposta in atti n. 66;
2. Approvazione della relazione illustrativa per la concessione del servizio di trasporto scolastico extra-urbano per gli anni educativi 2026/2031, predisposta ai sensi dell’art. 14 comma 3 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201.-proposta in atti n. 61.
Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.