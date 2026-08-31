Rotary, premiati i diplomati con il massimo dei voti: a Cerignola la 39^ edizione nel segno del merito e del talento

Una manifestazione che fa rima con tradizione. Sabato 29 agosto, a Villa Demetra, il Rotary Club Cerignola e Reali Siti ha organizzato la cerimonia di premiazione degli studenti che hanno conseguito il massimo dei voti all’esame di maturità 2026 nelle scuole cerignolane e dei Reali Siti, un evento giunto alla 39° edizione. L’incontro, avvenuto alla presenza di decine di studenti, delle loro famiglie, dei docenti e dei soci rotariani, è stato condotto dal presidente Vincenzo Errico, coadiuvato dal prefetto Daniele Carducci e dal segretario Paolo Ricci, e alla presenza di Francesco Dibiase, assistente del governatore del distretto 2120 del Rotary International, Antonio Livio Tarentini. Ma i veri protagonisti, ovviamente, sono stati gli studenti.

“Celebriamo il talento dei giovani del nostro territorio. Raggiungere il massimo dei voti non è un traguardo da poco, è un esempio di sacrificio e impegno. Auspichiamo che l’intelligenza dimostrata in questi anni sia messa al servizio della comunità e che unisca in maniera ideale il percorso scolastico con quello universitario e professionale. Vorrei inoltre congratularmi con tutti gli studenti che hanno conseguito la maturità e fare un in bocca al lupo a chi ci riproverà l’anno prossimo”. Così il presidente Vincenzo Errico. “Siamo arrivati alla 39esima edizione della manifestazione, che segna il coronamento di un percorso scolastico eccellente. Il voto finale è un punto di partenza, che ha consentito agli studenti di creare un metodo per realizzare un progetto ambizioso ed affrontare le molteplici sfide del domani. La celebrazione dell’eccellenza è un investimento strategico e culturale del Rotary. Esiste, infatti, una partnership con la scuola basata sulla valorizzazione del merito e l’incentivo alla leadership”, ha affermato l’assistente del Governatore Francesco Dibiase.

Dopo i saluti istituzionali e l’intervento dell’assistente del governatore del distretto 2120 Rotary si è proceduto con la consegna degli attestati e con l’estrazione di due nomi, tra gli studenti presenti, quali vincitori di due borse di studio del RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), un programma ufficiale di formazione alla leadership organizzato dal Rotary International con l’obiettivo di insegnare ai giovani a diventare leaders dinamici, e sviluppare capacità di comunicazione, lavoro di squadra e risoluzione dei problemi.