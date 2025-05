Sabato caldo per Pallavolo Cerignola ed Flv, con sfide dalle forti emozioni

Sarà un sabato caldissimo per le nostre due formazioni di volley femminile, impegnate nei playoff: una in casa e l’altra in trasferta, per sfide indubbiamente dalle forti emozioni. La Mandwinery Pallavolo Cerignola affronta la finale promozione di andata, ospite della Farmitalia Volley Valley Tremestieri Etneo (ore 18). Nuovo avversario siciliano per le ragazze di Annagrazia Matera, che nella semifinale hanno avuto ragione dell’Alus Mascalucia: il ritorno giocato martedì sera si è concluso con una nuova affermazione per 3-1. Un confronto fra seconde, perché le catanesi hanno concluso in piazza d’onore il girone L con 53 punti ed un bilancio complessivo di diciotto vittorie e quattro sconfitte. Isolane reduci dalla rimonta operata ai danni della Faam Matese, dopo la sconfitta 3-0 in gara 1: davanti al proprio pubblico, successo per 3-1 e pass conquistato al golden set. Il team allenato da Maccarone è improntato alla linea verde, ma con giocatrici valenti ed interessanti: le più esperte sono le centrali Richiusa e Bilardi, fra le giovani spiccano l’alzatrice Amaturo e l’opposta Jennifer D’Antoni, con quest’ultima ad aver iniziato la stagione proprio con la maglia fucsia prima del trasferimento a gennaio. In una palestra “Mascagni” che si preannuncia con un tifo molto caldo, la Pallavolo Cerignola dovrà far valere la sua maggiore esperienza, dotata com’è di giocatrici abituate a certi confronti. Un risultato positivo sarebbe il viatico migliore in vista del match di ritorno, sabato 31 al “Dileo”.

In serie C, la Flv riceve l’Aurora Volley Brindisi al pala “Tatarella” (ore 18.30) per l’andata della terza fase dei playoff promozione. Superato il primo scoglio, con il successo bis per 3-0 sul Trepuzzi Volley anche in casa mercoledì sera, il sestetto di Cosimo Dilucia si prepara ad una eliminatoria in cui si innalza il livello di complessità. L’aspetto positivo del secondo incontro con le salentine è stato l’apporto fornito dalle giovani della panchina, brave a chiudere la contesa nel terzo set, a qualificazione ormai avvenuta. L’Aurora Brindisi ha terminato la regular season del girone B al secondo posto, ottenendo 67 punti ed uno score generale di ventidue vittorie e quattro sconfitte. Biancazzurre che hanno avuto ragione nel turno precedente di Trani, ribaltando la sconfitta al tie break dell’andata con il 3-1 nel ritorno. La squadra adriatica di coach Polimeno ha le carte in regola per giocarsi obiettivi ambiziosi: fra le giocatrici più rappresentative sono la regista ucraina Kolomiiets, il posto 4 Borelli e la centrale Caramuscio, più altre atlete sicuramente insidiose. In una struttura degli spareggi promozione così serrata, c’è poco tempo per recuperare fra un impegno e l’altro: rossogialloblù desiderose di partire con il piede giusto e sfruttare così il fattore campo, confidando in un supporto caloroso e vibrante dei propri tifosi.