Sal Da Vinci a Cerignola: «Niente sedie, in Piazza Duomo si balla tutti in piedi»

Un messaggio chiaro, immediato e profondamente popolare: «Niente sedie, voglio tutti in piedi a ballare e cantare con me». È questa la richiesta con cui Sal Da Vinci lancia l’appuntamento per il gran finale della Festa Patronale in onore di Maria SS. di Ripalta, in programma domani mercoledì 9 settembre alle 21:30 in Piazza Duomo. Una scelta intrisa di semplicità, eguaglianza e voglia di condivisione: azzerare ogni divisione tra posti a sedere ed eliminare i formalismi per far vivere al pubblico una serata di pura festa, spalla a spalla, sulle note dei suoi successi storici e delle hit estive più amate come “Rossetto e caffè”.

L’evento gratuito, rappresenta il momento culminante della festa patronale ed è il frutto di un importante lavoro di squadra che ha visto la collaborazione sinergica tra istituzioni, comitati e importanti realtà produttive e organizzative del panorama dello spettacolo. Un plauso fondamentale alla macchina organizzativa che vede in prima linea il Comune di Cerignola e la Deputazione Feste Patronali, affiancati dalla professionalità e dal supporto strategico delle agenzie e dei partner di settore: M&P Company, Vivo Concerti, Cose Production, Assoconcerti, PM Eventi e ADM ONE Management. Grazie a questa importante rete di cooperazione, la città si appresta a vivere una notte indimenticabile, accogliendo in sicurezza e con una straordinaria offerta artistica migliaia di visitatori provenienti dall’intera Capitanata e dalle province limitrofe.