Salutare prima dei playoff con una vittoria: il Cerignola al “Monterisi” contro il Latina

Ultima puntata della regular season nel girone C di serie C, con l’Audace Cerignola ad ospitare domani il Latina. I ragazzi di Giuseppe Raffaele, sabato scorso, sono stati sconfitti 1-0 ad Altamura, conseguendo la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con il Benevento nella domenica delle Palme. Un evento mai verificatosi in questa stagione, purtuttavia con motivazioni fisiologiche, visto l’Avellino ormai lanciato verso la promozione in B ed una seconda posizione ormai acquisita da tempo. Nella sfida che sancirà l’arrivederci prima dell’avventura playoff, il cui inizio per i gialloblù è fissato al 18 maggio, l’obiettivo sarà concludere con una vittoria un torneo decisamente brillante e straordinario, con risultati mai raggiunti sinora nella storia del calcio cittadino. Per non far mancare il supporto, la società ha previsto prezzi speciali e del tutto popolari per alcune categorie (donne, over 70 e ragazzi dai 10 ai 16 anni), mentre ai bambini con età inferiore ai dieci anni sarà consentito l’ingresso gratuito. «Vogliamo chiudere bene un campionato che è stato strepitoso su tanti punti di vista – ha dichiarato mister Raffaele in conferenza stampa – pur se nelle ultime due uscite abbiamo un po’ pagato dazio dal punto di vista mentale. Siamo già proiettati a quello che verrà, recuperando qualche calciatore che ha speso tantissimo nell’annata, cercando di alzare nuovamente il livello e l’intensità. Abbiamo la necessità di rifiatare un po’ per presentarci fra venti giorni tirati a lucido».

Ci sarà un turnover obbligato, a causa di numerose assenze: non saranno del match infatti gli acciaccati Romano, Tascone, Cuppone e Volpe, Martinelli invece verrà risparmiato a causa della diffida. Ligi dovrebbe completare il pacchetto arretrato con Visentin e Gonnelli, in mediana torna Capomaggio dopo la squalifica con i possibili inserimenti di Russo (o Nicolao), Bianchini e McJannet (oppure Sainz-Maza). In attacco, Achik candidato ad affiancare uno fra Salvemini e D’Andrea.

Con il successo sul Potenza di sabato scorso, il Latina ha conquistato aritmeticamente la salvezza, obiettivo centrato in un torneo piuttosto tribolato. Quindicesima posizione con 34 punti ed un bilancio complessivo che conta nove vittorie, sette pareggi e diciassette sconfitte. Permanenza riuscita grazie all’arrivo dell’allenatore Alessandro Bruno, in luogo dell’esonerato Boscaglia: due partite e due vittorie con le lucane (in precedenza era andato ko il Picerno), lo spettro dei playout allontanato di colpo. I pontini erano intervenuti nel mercato invernale rinforzando un po’ tutti i reparti, con gli arrivi dei difensori Rapisarda e Crescenzi, del mediano Gatto e delle punte Ekuban e Zuppel. Che non sia stata una annata semplice per i nerazzurri lo si evince dai dati statistici: peggior attacco del raggruppamento (25 centri, miglior marcatore il centrocampista Crecco con tre centri), e dalla difesa più perforata (55 reti al passivo). Laziali che dovrebbero schierarsi anch’essi con il 3-5-2 e con i rientri dalla squalifica dello stesso Crecco e di Berman, davanti l’uomo salvezza Bocic si candida ad una maglia da titolare.

Nell’ultimo precedente sul Tavoliere, il 21 ottobre 2023, l’Audace prevalse 2-0 con le firme di D’Ausilio e Rizzo. Calcio d’inizio alle ore 20 allo stadio “Monterisi”, con la direzione arbitrale affidata al sig. Esposito, della sezione di Napoli.