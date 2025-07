Sangue, la donazione si promuove anche su bus e treni

AVIS Provinciale di Foggia e Ferrovie del Gargano sono liete di annunciare un’importante partnership strategica volta a sensibilizzare residenti e turisti sull’importanza cruciale della donazione di sangue durante i mesi estivi. L’accordo di comunicazione vede una campagna capillare sui mezzi di trasporto pubblico per affrontare la crescente richiesta di sangue in un periodo critico. Grazie a questa collaborazione, cinque autobus delle Ferrovie del Gargano sono stati completamente brandizzati con i loghi e gli slogan di AVIS Provinciale di Foggia. Questi mezzi percorrono le principali tratte del Gargano, Tavoliere, Monti Dauni e Foggia e garantiscono massima visibilità al messaggio. L’iniziativa si estende anche al trasporto su rotaia, con l’installazione di 12 banner all’interno dei treni FerGargano e l’inserimento dei loghi AVIS Provinciale sugli orari ferroviari.

La campagna è ulteriormente potenziata dalla trasmissione di tre spot dedicati di 20 secondi a bordo dei mezzi Ferrovie del Gargano, prodotti da Compagnia delle Puglie. Questi spot mirano a coinvolgere attivamente il pubblico, invitandolo a donare sangue in un periodo, quello estivo, in cui l’aumento esponenziale della presenza turistica si traduce in un incremento significativo delle richieste. La brandizzazione AVIS sarà visibile fino a fine agosto sui bus che coprono le seguenti direttrici:

* Foggia-Manfredonia-Mattinata-Vieste

* San Severo-Apricena-San Nicandro-Cagnano-Rodi-Peschici-Vieste (litoranea)

* Foggia-San Severo-Torremaggiore-Monti Dauni

* Foggia-Cerignola

* Foggia-Bovino-Sant’Agata-Monti Dauni

“Ringraziamo sentitamente Ferrovie del Gargano che, ancora una volta, dimostra di essere un’azienda profondamente sensibile alle operazioni di solidarietà e vicina al nostro territorio di Capitanata”, ha dichiarato Alessandro Giallella, presidente provinciale di AVIS. Queste invece le parole di Vincenzo Minischetti, presidente uscente di AVIS provinciale ed attuale vicepresidente vicario, che ha lavorato al progetto con FerGargano nel mandato appena concluso: “L’emergenza sangue è purtroppo una realtà concreta durante tutto l’anno, sebbene in estate diventi ancora più visibile. Donare è un gesto di importanza vitale non solo in presenza di grandi tragedie, ma per ogni singola operazione ospedaliera che può richiedere sangue; e purtroppo, la richiesta è continua. Ben vengano queste campagne di comunicazione, che invogliano non poco i donatori abituali, ma anche nuovi, a compiere un gesto che dura poco più di dieci minuti, ma che contribuisce a salvare migliaia di vite umane”.