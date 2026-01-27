Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieCulturaSara Fiumefreddo presenta “Il profilo migliore” a Cerignola

    Sara Fiumefreddo presenta “Il profilo migliore” a Cerignola

    Venerdì 30 gennaio, alle 18:30, appuntamento al Mondadori Point per un romanzo che racconta la Generazione Z con un linguaggio fresco e diretto

    Cultura

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Il profilo migliore” è quello dell’autenticità che supera l’apparenza, quello che siamo disposti a mostrare quando la nostra vita è sotto gli occhi di tutti, ma anche quello che dà il titolo al primo romanzo di Sara Fiumefreddo, giovane autrice di origini molfettesi che presenterà il suo libro a Cerignola. Venerdì 30 gennaio, alle 18:30, il Mondadori Point ospiterà la giovanissima scrittrice. A moderare l’incontro culturale sarà Margherita Setteducati, coordinatrice della Rete Attivismo Civico di Cittadinanzattiva Cerignola. Il libro, ambientato nel 2024, segue le vicende di Monica Spedicato, una ragazza leccese avversa al mondo dei social e ai trend che spopolano tra le nuove generazioni. La sua vita ordinaria cambia radicalmente quando un video imbarazzante che la vede protagonista diventa virale sul web. È così che Monica, con la complicità della sua migliore amica, Carmen Rizzo, scoprirà il prezzo da pagare per essere famosa. Sfide mai affrontate prima la costringeranno a fare i conti con la sua verità e con le caratteristiche che la rendono unica.

    Dall’identità all’amicizia, dal rapporto con i social media all’etica professionale di chi lavora nel digitale, “Il profilo migliore”, pubblicato dalla casa editrice milanese Another Coffee Stories nel 2025, racconta la generazione Z con un linguaggio fresco e diretto. Un testo semplice e scorrevole, che invita a sorridere ma soprattutto a riflettere, dedicato ai ragazzi, ma anche agli adulti che desiderano avvicinarsi a un mondo sempre più veloce e meno perfetto.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Attualità

    Comitato “Giusto dire no” anche a Cerignola: parte la campagna referendaria

    È nato anche a Cerignola il Comitato “Giusto dire No”, in vista del referendum...
    Calcio

    Cerignola e Monopoli si annullano: 0-0 al “Monterisi”

    È un pareggio che muove la classifica e fa poco altro, quello venuto fuori...
    Calcio

    Dalla Juventus arriva all’Audace Cerignola il difensore Alessandro Bassino

    La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito dalla Juventus le prestazioni sportive...
    Calcio

    L’Audace Cerignola contro il Monopoli, per un altro sorpasso da conseguire fra le mura amiche

    La giornata numero 23 del girone C di serie C assegna all'Audace Cerignola un...
    Attualità

    Mons. Ciollaro ha incontrato i giornalisti della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano

    Il Vescovo Mons. Fabio Ciollaro, insieme a Don Antonio Miele - Incaricato dell’Ufficio diocesano...
    Italia

    Il ritmo della sorte: l’evoluzione storica dei sistemi di assegnazione casuale

    L’utilizzo del caso come strumento di equità affonda le sue radici nelle prime forme...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Attualità

    Comitato “Giusto dire no” anche a Cerignola: parte la campagna referendaria

    È nato anche a Cerignola il Comitato “Giusto dire No”, in vista del referendum...
    Calcio

    Cerignola e Monopoli si annullano: 0-0 al “Monterisi”

    È un pareggio che muove la classifica e fa poco altro, quello venuto fuori...
    Calcio

    Dalla Juventus arriva all’Audace Cerignola il difensore Alessandro Bassino

    La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito dalla Juventus le prestazioni sportive...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)