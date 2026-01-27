Sara Fiumefreddo presenta “Il profilo migliore” a Cerignola

“Il profilo migliore” è quello dell’autenticità che supera l’apparenza, quello che siamo disposti a mostrare quando la nostra vita è sotto gli occhi di tutti, ma anche quello che dà il titolo al primo romanzo di Sara Fiumefreddo, giovane autrice di origini molfettesi che presenterà il suo libro a Cerignola. Venerdì 30 gennaio, alle 18:30, il Mondadori Point ospiterà la giovanissima scrittrice. A moderare l’incontro culturale sarà Margherita Setteducati, coordinatrice della Rete Attivismo Civico di Cittadinanzattiva Cerignola. Il libro, ambientato nel 2024, segue le vicende di Monica Spedicato, una ragazza leccese avversa al mondo dei social e ai trend che spopolano tra le nuove generazioni. La sua vita ordinaria cambia radicalmente quando un video imbarazzante che la vede protagonista diventa virale sul web. È così che Monica, con la complicità della sua migliore amica, Carmen Rizzo, scoprirà il prezzo da pagare per essere famosa. Sfide mai affrontate prima la costringeranno a fare i conti con la sua verità e con le caratteristiche che la rendono unica.

Dall’identità all’amicizia, dal rapporto con i social media all’etica professionale di chi lavora nel digitale, “Il profilo migliore”, pubblicato dalla casa editrice milanese Another Coffee Stories nel 2025, racconta la generazione Z con un linguaggio fresco e diretto. Un testo semplice e scorrevole, che invita a sorridere ma soprattutto a riflettere, dedicato ai ragazzi, ma anche agli adulti che desiderano avvicinarsi a un mondo sempre più veloce e meno perfetto.