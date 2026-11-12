Semi di gentilezza alla Don Bosco-Battisti: la scuola che fa fiorire il domani

In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, gli alunni dell’I.C. Don Bosco-Battisti hanno voluto coltivare pensieri felici da condividere con la Dirigente Scolastica, la prof.ssa Teresa Lapiccirella, sempre pronta ad abbracciare la sua scuola. Una comunità oggi felicemente rappresentata dai genitori, colonna viva dell’Istituto, senza il cui costante sostegno e la cui collaborazione non si potrebbe tessere quel profondo rapporto di fiducia indispensabile per alimentare il clima familiare che avvolge quotidianamente gli studenti. Così, tra canti ed emozioni che hanno preso voce nei diversi “angoli laboratorio” allestiti con passione dalle insegnanti – che dedicano con infinita cura idee creative e gesti d’affetto a ogni alunno -, i semi della gentilezza sono stati piantati. Nel tempo si raccoglieranno i frutti di questo impegno in una scuola che accoglie ciascun bambino per arricchire un patrimonio di ricordi indimenticabili: un bagaglio prezioso che li accompagnerà lungo il cammino, guidandoli a diventare cittadini responsabili, altruisti e ricchi di sani valori.