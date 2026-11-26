Con decreto del 24 novembre 2026 il Prefetto della Provincia di Foggia ha disposto il rinnovo per ulteriori sei mesi, a decorrere dal 24 novembre 2026, delle “zone a vigilanza rafforzata” nel territorio del Comune di Cerignola. Il provvedimento fa seguito alla valutazione positiva dei risultati ottenuti dalla precedente ordinanza (in vigore dal 13 maggio al 15 novembre 2026), che ha contribuito a ridurre i fenomeni di illegalità diffusa e a tutelare la vivibilità urbana e commerciale. La decisione, assunta nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 20 novembre 2026 su indicazione del Questore di Foggia, garantisce continuità all’azione di prevenzione già prevista dal Piano Coordinato di Controllo del Territorio. Le misure di vigilanza rafforzata si applicano alle seguenti tre zone della città:

Zona 01 – Villa Comunale di Cerignola: area centrale delimitata da Corso Roma, Via Di Vittorio, Via Puglie e Via XX Settembre.

Zona 02 – Parco Luigi Barbaro: area caratterizzata dalla presenza di esercizi pubblici e da un elevato afflusso di avventori.

Zona 03 – Area commerciale centrale: tratto compreso tra Via Napoli, Corso Gramsci, Corso Garibaldi, Via Roma e Corso Aldo Moro .

Ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 14/2017 (come modificato dal D.L. n. 23/2026, convertito in L. n. 54/2026), nelle aree individuate può essere disposto l’ordine di allontanamento nei confronti di soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per specifici reati (contro la persona o il patrimonio, in materia di stupefacenti, armi o aggravati da finalità di discriminazione/odio) che assumano comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti tali da compromettere la libera fruibilità degli spazi pubblici e creare pericolo per la sicurezza. Nel dettaglio:

Durata dell’allontanamento: l’ordine è consegnato per iscritto dall’organo accertatore e ha efficacia per 48 ore dall’accertamento del fatto.

Sanzioni per violazione: l’inosservanza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria aumentata del doppio e viene valutata anche sotto il profilo penale (art. 17 TULPS e/o art. 650 c.p.).

Reiterazione: in caso di comportamenti reiterati, il Questore di Foggia può disporre il divieto di accesso a una o più aree interessate per un periodo fino a 12 mesi, nel rispetto delle esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario.

Il testo integrale dell’ordinanza prefettizia è consultabile in allegato a questa notizia e pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Cerignola e sul sito istituzionale della Prefettura di Foggia.