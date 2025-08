Sonia Caruso rinforza il reparto offensivo della Pallavolo Cerignola

La Pallavolo Cerignola SSD ARL è lieta di annunciare l’arrivo in prima squadra di Sonia Caruso, opposta nata a Cosenza il 7 luglio 2005, che farà parte del roster fucsia per la stagione 2025/2026 nel campionato nazionale di Serie B1. Giovane ma già dotata di grande esperienza a livello giovanile e nazionale, Caruso rappresenta un innesto di qualità, energia e determinazione per il reparto offensivo della squadra allenata da Annagrazia Matera. Le parole del vicepresidente Pierluigi Lapollo: “Sonia è una giocatrice giovane, ma con un curriculum importante alle spalle. La sua crescita costante negli ultimi anni, tra B1 e B2, e le sue partecipazioni a finali nazionali e selezioni regionali, dimostrano un percorso serio e in continua evoluzione. Siamo convinti che abbia tutte le carte in regola per fare bene in un ambiente ambizioso come il nostro”.

La dichiarazione di Sonia Caruso: “Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura con la Pallavolo Cerignola. Sin dal primo momento ho percepito un ambiente professionale, ambizioso e stimolante. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne, lo staff e soprattutto i tifosi…Ci aspetta una stagione intensa, ed io non vedo l’ora di iniziare!”.

Nata a Cosenza il 7 luglio 2005, Sonia Caruso si avvicina alla pallavolo all’età di otto anni, muovendo i primi passi nella Pallavolo Taverna (CS). La sua crescita sportiva prosegue alla G.M. Volley 2000, dove partecipa a vari campionati giovanili e regionali e prende parte a eventi come il Trofeo delle Province e il Trofeo dei Tre Mari. Dal 2018 veste la maglia della Volley Cosenza, con cui esordisce in Serie C e partecipa alle Finali Nazionali Under 14 e al Trofeo delle Regioni in Veneto. Negli anni successivi milita nella Scuola Volley Avolio, e si distingue con la partecipazione alle Finali Interregionali U19. Il suo percorso si arricchisce ulteriormente con il trasferimento alla società Giuseppe Cesari Cutrofiano, dove disputa due stagioni tra Serie B1 e B2 e partecipa nuovamente alle Finali Nazionali Under 18, prima a Verona, poi a Vibo Valentia. Nella stagione 2023/2024 gioca in Serie B1 con Mosaico Volley Ravenna, e nell’annata successiva veste le maglie della Albaverde Caltanissetta (B1) e della Saracena Volley (B2). Il suo percorso, ricco di esperienze e sfide, la porta oggi a Cerignola, dove è pronta a scrivere un nuovo capitolo con determinazione e ambizione. Con l’arrivo di Sonia Caruso, la Pallavolo Cerignola continua a costruire un roster competitivo, giovane e affamato, in vista di una stagione di alto profilo in Serie B1.