“Soundtrack Mascagni”, una partenza da ricordare per la stagione del teatro ‘Mercadante’

La Stagione 2026/2027 del Teatro Mercadante è ufficialmente partita. La sera di sabato 24 ottobre, Soundtrack Mascagni ha aperto il sipario della nuova stagione regalandoci una serata che resterà a lungo nella memoria di chi era in sala. Un viaggio tra musica, cinema e memoria che ha unito la grande tradizione operistica alla settima arte, trasportando il pubblico tra pagine immortali e sequenze cinematografiche indimenticabili. La voce elegante e profonda di Maurizio Nichetti ha accompagnato il pubblico in un dialogo intimo con Mascagni, mentre gli artisti della Mascagni Academy e l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno “Massimo de Bernart” – diretta magistralmente da Maurizio Colasanti – hanno restituito tutta la forza di Cavalleria rusticana, L’amico Fritz e Guglielmo Ratcliff. Il testo di Vittorio Giacci, affidato alla regia di Savino Zaba e Marco Voleri, ha intrecciato con sapienza parole, immagini e suoni, portando in scena il sorprendente dialogo tra Mascagni e il grande cinema. Dalle immagini de Il Padrino a Raging Bull, da Funny Games al cinema di Paolo Virzì: le note mascagnane hanno fatto rivivere al Mercadante alcune delle sequenze più memorabili della storia del cinema.

Gli applausi lunghi e sentiti al termine dello spettacolo hanno raccontato meglio di qualsiasi parola l’entusiasmo del pubblico. In sala si respirava un’emozione autentica: volti commossi, sguardi attenti, quella magia particolare che si crea solo quando teatro e pubblico si incontrano davvero. A fine serata, i commenti erano unanimi: una scelta di apertura coraggiosa e vincente, uno spettacolo che ha saputo emozionare, sorprendere e far riflettere.

Il nostro grazie va a Maurizio Nichetti, agli artisti della Mascagni Academy, all’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno con il maestro Maurizio Colasanti, al regista Marco Voleri e al nostro direttore artistico Savino Zaba, all’autore Vittorio Giacci e a tutte le maestranze che hanno lavorato dietro le quinte perché tutto fosse perfetto. Un grazie speciale al Teatro Goldoni di Livorno, con cui questa collaborazione ha reso possibile un’apertura di stagione davvero straordinaria, e a Puglia Culture, al Comune di Cerignola e all’Assessorato alla Cultura.