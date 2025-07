Stabiliti i gironi della serie B di Volley: ecco le avversarie di Pallavolo Cerignola ed Flv

Questa mattina la Federvolley ha diramato la composizione dei gironi della serie B maschile e femminile: interessate Pallavolo Cerignola (che parteciperà al suo primo campionato di B1) e la Flv (tornata in B2 dopo solo un anno di assenza). Le fucsia di Annagrazia Matera sono state inserita nel girone D di terza serie, in un assortimento che comprende numerose regioni. Ci sono altre due pugliesi (Grotte di Castellana e Star Volley Bisceglie), una calabrese (Tonno Callipo Vibo Valentia), una siciliana (Modica), una abruzzese (Teramo), due campane (Arzano e Vesuvio Oplonti), tre laziali (Sant’Elia, Casal de’ Pazzi e Pomezia), una marchigiana (Pieralisi Jesi) e due umbre (Città di Castello e San Feliciano).

In B2 femminile, le avversarie della Flv nel girone I proverranno da quattro regioni: dalla Puglia si ritroveranno Capurso, Asem Bari e Monteroni (già affrontate in C), più Monopoli e Nardò; per la Campania ci saranno Matese, Volley World Napoli, Salerno, Volare Benevento e Fiamma Torrese; per l’Abruzzo Arabona e Beach Volley Pescara; per il Molise c’è l’Europea 92 Isernia.

Questo slideshow richiede JavaScript.

La federazione nazionale ha inoltre stabilito che entro la settimana prossima verranno stilati i calendari provvisori, i quali diventeranno effettivi ad inizio agosto. L’avvio dei campionati è fissato, per tutti i tornei in oggetto, nel weekend dell’11-12 ottobre.