Stazioni di Posta di Cerignola, al via un corso gratuito di Haccp

Il Centro Servizi “Stazioni di posta” attivo nell’Ambito Territoriale di Cerignola organizza un corso gratuito per addetti alla manipolazione degli alimenti HACCP. L’Hazard analysis and critical control points è un insieme di procedure che permettono di individuare i possibili pericoli di contaminazione legati alla preparazione ed alla conservazione degli alimenti. Per questo, l’obiettivo del corso è di offrire ai partecipanti la conoscenza che ogni attività impegnata con gli alimenti deve adottare per garantire l’igiene e la salubrità degli alimenti che produce, tratta, manipola, somministra o vende. Anche perché quello della ristorazione è un settore in continua espansione e con buoni margini di occupazione.

Il servizio “Stazioni di Posta”, impegnato in attività di contrasto alla povertà e alla grave marginalità sociale dell’Ambito Territoriale di Cerignola, ha quindi organizzato venerdì 16 maggio 2025 due momenti formativi, la cui partecipazione è totalmente gratuita: dalle ore 9 alle 13 presso lo Sportello di Orta Nova, sito in Via Puglie snc (c/o Misericordia); dalle ore 14 alle ore 18 presso la sede di Cerignola, sita in Via Gran Sasso snc. Al termine del corso è previsto il rilascio della certificazione HACCP da poter spendere nel mercato del lavoro. Per partecipare è necessaria l’iscrizione ai seguenti contatti: stazionidipostacerignola@gmail.com – 353.3702074.

Il corso è organizzato dal servizio “Stazioni di Posta” gestito dalle cooperative sociali Medtraining, SocialService, Altereco e Alice. Il centro interviene ed offre interventi nei casi di povertà estrema che riguardano cittadini italiani e migranti, il cui obiettivo ultimo è l’accompagnamento all’autonomia. Offre attività di Prima Assistenza Sanitaria, Consulenza Amministrativa e Legale, Orientamento al lavoro, Mediazione culturale, Accompagnamento alla residenza fittizia, Deposito bagagli, Fermo posta. Promosso dall’Ambito Territoriale di Cerignola è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.3.2 “Povertà estrema-Stazioni di Posta” – Progetto finanziato dall’Unione Europea -NextGenerationEU.