Stornarap 2026: successo per il ritorno della direzione artistica ADM One. Sul palco LDA, Aka7even e la sorpresa Hal Quartier

Nell’area Mercatale di Stornara, migliaia di occhi puntati sul palco e l’entusiasmo di una generazione che si è ritrovata a cantare, ballare e condividere una serata all’insegna della musica. Si è conclusa con un grande successo l’edizione 2026 di Stornarap, manifestazione che ha riportato Stornara al centro della scena urban pugliese e che ha segnato il ritorno della direzione artistica di ADM One, realtà che negli anni ha contribuito a rendere l’evento uno dei più riconoscibili del territorio. L’Area Mercatale si è trasformata in una grande arena a cielo aperto dove giovani provenienti da tutta la provincia e da diverse regioni italiane hanno accolto i protagonisti della serata: LDA e Aka7even, capaci di conquistare il pubblico con uno spettacolo coinvolgente tra musica, effetti speciali, giochi di luce, fiamme scenografiche, ballerine e spettacolari cannoni di coriandoli. Più che un semplice concerto, quello andato in scena a Stornara è stato un momento di condivisione. I due artisti hanno costruito sul palco un’atmosfera autentica e familiare, alternandosi nei rispettivi successi, cantando insieme e valorizzandosi reciprocamente davanti a una platea che ha risposto con entusiasmo dall’inizio alla fine.

Ad accendere ulteriormente la serata è stata la partecipazione a sorpresa di Hal Quartier, accolta con grande entusiasmo dai più giovani e capace di regalare uno dei momenti più apprezzati dell’intera manifestazione. Ma Stornarap è stato anche e soprattutto un’occasione dedicata ai nuovi talenti. Nel pomeriggio, infatti, 14 artisti emergenti provenienti da diverse città italiane si sono sfidati nel contest rap organizzato dall’evento. Una prova non semplice: prima il caldo intenso e il sole cocente, poi un improvviso e violento temporale hanno messo alla prova concorrenti e organizzazione. Nonostante le difficoltà, nessuno ha perso entusiasmo, confermando la passione e la determinazione che animano il mondo della musica emergente. A conquistare la giuria è stato Jig, giovane artista di origini africane nato e cresciuto a Stornara, che ha saputo emozionare il pubblico e aggiudicarsi la vittoria finale. Un risultato che assume anche un forte valore simbolico: il successo di un ragazzo del territorio proprio sul palco della manifestazione che punta a dare spazio alle nuove generazioni.

Particolarmente apprezzata la presenza del sindaco Roberto Nigro e della consigliera regionale Graziamaria Starace, che hanno portato il saluto delle rispettive amministrazioni e condiviso con il pubblico la soddisfazione per una manifestazione capace di richiamare visitatori e valorizzare l’immagine di Stornara ben oltre i confini locali. L’evento è stato realizzato grazie al sostegno della Regione Puglia, del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, di Puglia Culture, Puglia Promozione, del Polo Arti Cultura Turismo della Regione Puglia e del Comune di Stornara, che hanno creduto nella capacità della cultura e della musica di generare partecipazione, attrattività e crescita per il territorio.

Il ritorno di ADM One alla guida artistica della manifestazione rappresenta uno degli elementi che hanno caratterizzato questa edizione. Nel corso degli anni la società si è distinta per la capacità di portare in Puglia artisti di rilievo nazionale e, al tempo stesso, di creare opportunità concrete per giovani musicisti e performer emergenti. Una filosofia che continua a caratterizzare Stornarap e che ha trovato piena espressione anche nell’edizione 2026. La riuscita della manifestazione conferma come la collaborazione tra istituzioni, organizzatori e operatori culturali possa trasformarsi in un efficace strumento di promozione territoriale, capace di attrarre pubblico, valorizzare i talenti e offrire ai giovani occasioni di crescita e partecipazione. Per una sera, Stornara è tornata ad essere la capitale della musica urban in Capitanata. E l’entusiasmo visto sotto il palco lascia già immaginare un futuro ricco di nuove sfide e grandi appuntamenti.