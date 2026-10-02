Tagli al 118, Frisani: «La Regione mette a repentaglio la sicurezza dei lavoratori oltre che della cittadinanza»

La soppressione della seconda postazione del 118 a Cerignola non rappresenta soltanto una gravissima minaccia per la salute e la vita dei cittadini, ma spalanca le porte a un pericolo concreto per la sicurezza fisica degli stessi operatori sanitari. A denunciare con forza questo scenario è Ale Frisani, segretario cittadino di Noi Moderati ed esperto del settore emergenza-urgenza. «Se da un lato la mancanza dell’ambulanza comporta un rischio per la vita dei pazienti – dichiara Ale Frisani -, dall’altro lato il ritardo nei soccorsi da parte del personale che interviene comporterebbe la seria possibilità di un’escalation di aggressioni ai danni dei lavoratori. Sono scene che purtroppo viviamo quotidianamente presso l’ospedale di Cerignola dove, per la carenza di personale e l’elevato numero di accessi, le visite e i tempi di attesa sono inevitabilmente rallentati. Eppure, in quel caso, il cittadino si trova pur sempre all’interno di un ambiente sicuro e protetto come il presidio ospedaliero».

La situazione diventa di estrema criticità quando l’emergenza si sposta sul territorio, direttamente nelle case o nelle strade. «Provate a immaginare un’attesa di oltre mezz’ora dalla chiamata all’arrivo effettivo dell’ambulanza: lo stress, la rabbia e la disperazione dei familiari su chi pensate che verranno scaricati? Sul personale del 118 che arriverà sul posto dopo aver fatto le corse da San Ferdinando di Puglia, da Trinitapoli, da Orta Nova, da San Carlo o da Stornara (nelle ore diurne). La Regione sta consapevolmente mettendo in condizioni di estremo rischio chi ogni giorno lavora per salvare vite oltre che della vite stessa dei cittadini», prosegue Frisani.

Nel mirino del segretario cittadino di Noi Moderati finiscono anche le recenti contromisure annunciate dall’amministrazione regionale per la tutela degli operatori. «La Regione mette il personale in condizioni di pericolo e poi, per ripulirsi la coscienza, vorrebbe dotarlo di body cam – incalza Ale Frisani -. La body cam è una spesa anche giusta come deterrente, ma diventa del tutto inutile se parallelamente sopprimi una postazione fondamentale come Cerignola 2, che nel solo 2025 ha effettuato quasi 2.500 interventi di soccorso». «Non si proteggono i lavoratori con una telecamera mentre si smantellano i servizi e si allungano i tempi di intervento – conclude Frisani – la vera tutela del personale e dei cittadini si fa garantendo presidi capillari e interventi tempestivi. Chiediamo l’immediato ripristino della seconda ambulanza prima che la superficialità delle scelte regionali sfoci in un’ennesima e annunciata tragedia».