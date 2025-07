Torna la tradizionale festa della Madonna del Carmine a Cerignola

Mercoledì 16 luglio celebreremo con gioia la festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo che accoglie i molti devoti e fedeli della città di Cerignola, raccolti intorno all’artistica chiesa del Carmine. Le celebrazioni sono iniziate domenica 6 luglio con l’intronizzazione del settecentesco simulacro della Vergine del Carmine e l’inizio della novena. Lunedì 7 luglio, ore 19,30, Santa Messa celebrata da don Antonio Miele, Assistente spirituale dell’Unitalsi con la partecipazione degli ammalati e dei volontari. Seguiranno diversi momenti di preghiera sul sagrato della chiesa martedì 8 luglio, via Pece venerdì 11 luglio. Giovedì 10 celebrazione eucaristica presieduta da Fra Pasquale Cianci ofm. Capp.. Lunedì 14 luglio ora di spiritualità carmelitana del vescovo mons. Fabio Ciollaro. Domenica 13 Santa Messa celebrata da don Gianluca Casanova e cerimonia di ammissione al noviziato di sodali alla Confraternita Maria SS del Carmine.

Martedì 15 vigilia della festa. Primi vespri e celebrazione eucaristica presieduta dal Rettore don Vincenzo Giurato. Alle ore 21,00 lo sparo dei mortaretti, il suono festoso delle campane e le note della banda di Molfetta annunciano l’arrivo del Carro trionfale con l’Icona della Madonna. Alle 21,30 sul piazzale del Carmine esibizione della violinista Francesca Circello che eseguirà brani mariani. Seguirà uno spettacolo di musica leggera del complesso “RIVOLUZIONEZERO” patrocinato dell’Amministrazione comunale-Assessorato alla Cultura, con posti a sedere. Mercoledì 16 luglio, giorno della festa, alle ore 8,00 lo sparo dei mortaretti annuncerà l’inizio della festa. Le vie cittadine saranno allietate dalla bassa banda “L’ARMONIA” Città di Molfetta. Sante messe alle ore 7,00, 8,30 e 10,00. Alle ore 11,00 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Rettore don Vincenzo Giurato e supplica alla Vergine con la partecipazione della Confraternita, Terz’Ordine e gli artigiani locali.

Alle 19,30 Santa Messa celebrata da Sua Ecc. Mons. Fabio Ciollaro. Processione per le seguenti vie: corso Gramsci, piazza Zingarelli, via don Minzoni, via Bovio, corso Garibaldi, corso Roma, Viale G. Di Vittorio, Via f.lli Rosselli, via Bologna, via Paolillo, corso Garibaldi. Al rientro giochi pirotecnici all’ombra del campanile della ditta Pirodaunia di San Severo a devozione dei F.lli Rocco e Gianfranco Mancino. Durante i giorni della festa raccolta di viveri per i bisognosi della comunità. Addobbo interno ed esterno della ditta IlluminArte di Gennaro Giurato.