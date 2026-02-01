Un Cerignola autoritario espugna nuovamente lo “Zaccheria”, Foggia superato 1-3

Il Cerignola espugna per la quarta volta lo “Zaccheria” nella regular season di serie C: Foggia battuto 1-3, con una prestazione solida, matura ed anche autoritaria. L’Audace mantiene l’imbattibilità nel 2026, ulteriore vittoria in trasferta con Vitale gran protagonista. Ancora una volta, Maiuri conferma integralmente l’undici titolare: Gambale sostenuto da D’Orazio in avanti, Parlato e Russo sugli esterni, trio difensivo composto da Todisco-Martinelli-Ligi. Barilari torna al 4-3-3, piazzando nel tridente D’Amico, il nuovo arrivo Tommasini e Cangiano. Si parte a ritmi più che sostenuti, ed è l’Audace per primo a rendersi pericoloso: filtrante di Russo per Paolucci, su cui è attento Perucchini in uscita al 9′. Poco oltre il quarto d’ora, con tre passaggi gli ospiti arrivano al tiro: Perucchini risponde su D’Orazio, il quale rimette al centro ma Gambale cicca clamorosamente la sfera da pochi passi. Entrambe le contendenti adottano grande intensità, i rossoneri si fanno vedere col sinistro a giro di Tommasini, a lato. Gli ofantini però si distendono molto bene in contropiede: esterno di Paolucci per D’Orazio, girata a lambire il palo al 21′. Imbucata di D’Orazio per Russo, centro rasoterra per Vitale, che non inquadra la porta. Il centrocampista e fra gli ex dell’incontro si rifà al minuto 35: cross di Parlato dalla destra, Vitale fulmina il portiere di casa in girata, per il secondo gol in campionato. I padroni di casa però cercano l’azione buona e, al 39′, Iliev tocca col piede destro il diagonale di Garofalo, palla sul palo e poi in angolo, ringraziando la buona sorte. Ancora una manovra veloce e ben allestita delle ‘cicogne’ al 45′, Paolucci serve D’Orazio, mancino masticato e largo. Si va all’intervallo senza recupero e al termine di un primo tempo di rara intensità agonistica.

I ‘satanelli’ rientrano in campo con ardore, creando due opportunità da rete ma senza esito. Il Cerignola invece, passa nuovamente attraverso una nuova verticalizzazione da manuale: Gambale appoggia per D’Orazio, da questi per la sovrapposizione di Vitale, dolce scavetto e bis di squadra e personale (58′). Barilari immette Oliva e Romeo, Castorri prova la via della rete, il sinistro è debole e centrale, facile preda per Iliev. Vitale prima prende un giallo (diffidato, salterà il prossimo match) e a stretto giro di posta viene sostituito, rilevato da Moreso. Foggiani in difficoltà e incapaci di allestire una seria reazione, i gialloblù continuano a tenere benissimo le distanze e la compattezza fra i reparti. Cangiano al 75′ calcia verso la porta, esemplare la chiusura di Parlato in scivolata, a concedere solo il corner. Così, gli ofantini calano il tris quando il cronometro segna il 78′, implacabilmente in ripartenza: tre contro due, Paolucci assist per D’Orazio, destro radente all’angolino e gioia personale numero sei per l’esterno offensivo. Sfida virtualmente chiusa, anche se il Foggia trova il gol dell’1-3 in mischia con Castorri all’84’, pur se con qualche dubbio sulla posizione di due compagni (uno dei quali a fare la sponda per il tiro del marcatore), oltre la linea difensiva. Locali alla conclusione con il subentrato Nocerino all’89’, traiettoria sopra la traversa: sono sei i giri di lancette extra della ripresa, da segnalare il debutto fra i pro del 2008 Nanula negli ultimi secondi, in luogo di Gambale.

L’Audace consolida l’ottava posizione, salendo a 35 punti e portando a dodici le lunghezze di margine sulla zona playout. Una serata di gioia e prestigio per i gialloblù, che nel prossimo turno affronteranno venerdì al “Monterisi” la Salernitana degli ex, stasera fermata in casa dal Giugliano.

FOGGIA-AUDACE CERIGNOLA 1-3

Foggia (4-3-3): Perucchini; Buttaro (60′ Oliva), Minelli (86′ Bevilacqua), Rizzo, Giron; Garofalo, Petermann, Castorri; D’Amico (60′ Romeo), Tommasini, Cangiano (79′ Nocerino). A disposizione: Magro, Borbei, Staver, Menegazzo, Pazienza, Olivieri, Winkelmann. Allenatore: Enrico Barilari.

Audace Cerignola (3-5-1-1): Iliev; Todisco, Martinelli, Ligi; Parlato, Vitale (70′ Moreso), Cretella, Paolucci (82′ Di Tommaso), Russo L. (82′ Spaltro); D’Orazio (82′ Ballabile); Gambale (96′ Nanula). A disposizione: Russo A., Fares, Gasbarro, Bassino, Cocorocchio, Ianzano, Labranca. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Reti: 35′ e 58′ Vitale (AC), 78′ D’Orazio (AC), 84′ Castorri (F).

Ammoniti: Minelli, Tommasini, Rizzo (F); Vitale, Di Tommaso (AC).

Angoli: 4-3. Fuorigioco: 2-0. Recuperi: 0′ pt, 6′ st.

Arbitro: Gauzolino (Torino). Assistenti: Robilotta (Sala Consilina)-Scardovi (Imola). Quarto ufficiale: Spina (Barletta). Operatore FVS: Martinelli (Potenza).