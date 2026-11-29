Atroce beffa al “Viviani” per il Cerignola, rimontato e battuto dal Potenza battistrada: i gialloblù vanno avanti di due reti e colpiscono due legni, in extremis il centro decisivo di Petrungaro ma con l’inferiorità numerica per l’Audace, arrivata in circostanze quantomeno misteriose. Catalano modifica tre pedine rispetto al recupero con l’Inter U23 di mercoledì: c’è Sellaf in mediana al posto di Moreso, con Boccadamo al suo posto sulla corsia di destra in luogo di Silvestro e il rilancio dal 1′ di Vinciguerra sulla trequarti, in compagnia di D’Orazio alle spalle di Gambale. Tisci, nel suo 4-3-3, cambia una sola unità fra gli undici partiti nell’ultima uscita: c’è l’ex Ghisolfi a centrocampo, tridente assortito con Petrungaro-Selleri-D’Auria. Nemmeno un minuto e gli ofantini sbloccano: ripartenza da manuale orchestrata sulla sinistra da D’Orazio, steso da un avversario ma subentra Volpe che con una rasoiata sul primo palo batte Cucchietti e sigla il classico gol dell’ex. I lucani provano una reazione con la punizione centrale di D’Auria, ma la pressione alta dell’Audace crea notevoli problemi alla difesa: schema da angolo, pallone che giunge a Volpe, fondamentale l’opposizione di Cucchietti. Al quarto d’ora però, ecco servito il raddoppio: ancora azione sulla sinistra, Volpe si accentra, un paio di finte e tiro all’angolino con il portiere di casa immobile. Castorani prova da lontano (pallone a lato), poco più tardi sfortunato Vinciguerra, il cui destro va ad incocciare il palo con la decisiva sporcatura di Cucchietti (22′) e D’Orazio un giro di lancette a seguire apre il piatto ma senza esito. Minuto 28 e il match si riapre: cross dalla destra, sul secondo palo arriva D’Auria che rimette in mezzo trovando da pochi passi la correzione in rete di Bando. La partita non regala soste, Vinciguerra apre definitivamente un credito con la sorte, perché un suo tirocross spolvera la traversa mentre Selleri di testa non inquadra il bersaglio. Arriva comunque il pareggio della capolista, perché D’Auria finalizza una bella manovra al 41′, realizzando di pregevole fattura. Si va all’intervallo dopo una prima frazione intensissima e il parziale sul 2-2.

Boccadamo cerca il jolly dai 25 metri con traiettoria alta ad aprire la cronaca della ripresa, Viola invece è prodigioso nello sventare col piede destro il tentativo ravvicinato di Petrungaro (49′). I ritmi restano assolutamente elevati, il tiro a giro di D’Auria termina la sua corsa non di molto fuori misura al 57′. Traversone di Petrungaro, il neoentrato De Marco alza troppo la traiettoria da buona posizione. è Tisci ad intervenire con frequenza dalla panchina, poiché inserisce Murano oltre agli ingressi del citato De Marco e Adjapong. Viola al 67′ è attentissimo su De Marco, evitando il peggio su un improvvido retropassaggio di un compagno, così Catalano mette mano ai cambi con gli ingressi di Meli e Silvestro, rispettivamente per D’Orazio e Sellaf. Le ‘cicogne’ sembrano accusare un po’ di stanchezza, Ghisolfi cestina un’altra opportunità, sparando alle stelle. Tuttavia, un recupero palla alto cerignolano, porta Silvestro a centimetri dal gol, colpo di testa largo di un niente: idem per D’Auria dall’altra parte al 79′. Fattaccio all’81’, il Cerignola si prepara ad un doppio cambio, l’arbitro espelle Sena per doppio giallo provocando le ire del ds Di Toro, anche lui espulso. Gioco interrotto a lungo, con gli ospiti temporaneamente in nove perché Moreso deve attendere un minuto per mettere piede in campo. É una autentica invenzione di Petrungaro all’89’ a mettere la freccia per i rossoblù, destro sotto la traversa e Viola assolutamente incolpevole. Recupero extralarge, dentro anche Perlingieri per l’assalto finale, Petrungaro in transizione fallisce il poker.

Al triplice fischio restano rabbia e profonda amarezza per i ragazzi di Catalano, ai quali però devono restare ad ogni modo consapevolezza dei propri mezzi e orgoglio, per aver tenuto testa alla battistrada, piegati in dieci e solo in zona Cesarini. Nel prossimo turno, l’Audace affronterà venerdì sera al “Monterisi” il Sorrento, ieri fermato in casa dal Cosenza.

POTENZA-AUDACE CERIGNOLA 3-2

Potenza (4-3-3): Cucchietti; Kirwan (56′ Adjapong), Loiacono, Bura, Russo; Castorani (56′ De Marco), Bando, Ghisolfi (79′ Franzolini); Petrungaro, Selleri (65′ Murano), D’Auria (79′ Bruschi). A disposizione: Franchi, Gironi, Verza, Mazzeo, Manfredonia, Staver, Dos Santos. Allenatore: Ivan Tisci.

Audace Cerignola (3-4-2-1): Viola; Cocorocchio, Gasbarro, Sena; Boccadamo (91′ Perlingieri), Sellaf (69′ Silvestro), Cretella, Volpe (81′ Moreso); Vinciguerra (81′ Vitale), D’Orazio (69′ Meli), Gambale. A disposizione: Vailati, Kurti, Martinelli, Padula, Iorio, Nanula, Casarosa, Romano, Pinotti, Parlato. Allenatore: Raimondo Catalano.

Reti: 1′ e 15′ Volpe (AC), 28′ Bando (P), 41′ D’Auria (P), 89′ Petrungaro (P).

Ammoniti: Castorani, Loiacono, De Marco (P); Gasbarro (AC). Espulso: Sena (AC) all’81’ per doppia ammonizione.

Angoli: 7-6. Fuorigioco: 1-1. Recuperi: 2′ pt, 7′ st.

Arbitro: Luongo (Frattamaggiore). Assistenti: Cassano (Saronno)-Bettani (Treviglio). Quarto ufficiale: Ambrosino (Torre del Greco). Operatore FVS: Ferraro (Frattamaggiore).