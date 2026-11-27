Una sola formazione cerignolana in campo nella settima giornata dei campionati di serie B di Volley, perché l’Udas osserverà il primo dei due turni di riposo all’interno del girone d’andata imposti dal calendario. La squadra di Francesco Valente resterà alla finestra ma con una serie aperta di tre vittorie consecutive: sabato scorso il 3-0 ai danni del Triggiano ha permesso ai biancazzurri di conservare la terza piazza con 12 punti in classifica.

Nel girone I della B2 femminile, la Enzo Flv Cerignola riceverà domani al pala “Tatarella” la Pallavolo Rossano (ore 18). Il sestetto di Cosimo Dilucia è reduce dalla bella affermazione sul rettangolo di gioco della Molinari Napoli, uno 0-3 che ha raccontato di una gara ben condotta dalle ofantine, brave sempre a crederci e ad operare una grande rimonta nel terzo set. Due successi di fila per le rossogialloblù, il cui obiettivo resta guardare ad una partita alla volta e proseguire sotto il segno della continuità, per mantenersi nei quartieri alti di una classifica che muta ogni settimana, in ragione dei riposi di volta in volta osservati dalle squadre del raggruppamento. Confermare le certezze acquisite e alzare il livello di performance in alcuni dettagli resta l’orientamento in ogni singolo allenamento, attraverso uno spirito di dedizione e impegno assoluto. Vincitrice la scorsa stagione di campionato di C e coppa Calabria, la Pallavolo Rossano ha sin qui totalizzato 6 punti, con un successo e quattro sconfitte, di cui tre al tie break, segno della tenacia che accompagna il team cosentino. L’elemento di maggiore esperienza e spicco a disposizione del tecnico Zangaro è indubbiamente l’ex Valentina Martilotti (sette annate vissute a Cerignola), non da meno però la regista De Araùjo, l’opposto Gitti e la giovane centrale Massara. Una sfida da sostenere con la dovuta attenzione per la Enzo FLV, il proposito della terza gioia consecutiva passa attraverso mentalità e fluidità di pensiero e azione.