Niente tessera per Sgarro. L’ennesimo pasticcio del Pd di Cerignola

Ostruzionismo ed epurazione. Il titolo perfetto per un romanzo a più voci, scritto dai “nuovi” dirigenti Pd di Cerignola. Il confronto democratico, il rispetto delle differenti anime si pratica in via Mameli con le epurazioni, quelle che hanno fatto storcere il naso anche a diversi storici dirigenti Pd cerignolani.

È stata così negata la tessera 2020 a Tommaso Sgarro, candidato Sindaco del centrosinistra alle ultime comunali, già segretario dem, in più – e questo è grave – componente della segreteria regionale del Pd. Da dirigente regionale dunque il suo circolo gli nega la tessera. Un pasticcio tutto cerignolano, il segno di uno smarrimento totale di quel che resta del partito di Zingaretti. Un simile episodio aveva interessato inizialmente anche l’ex-consigliere Mario Rendine, a cui in extremis è stato poi consentito il tesseramento. Idem per altri che avevano preso parte alle iniziative che, legittimamente, ogni consigliere comunale può porre in essere, soprattutto nel caso in cui non appartiene al gruppo consiliare del Pd (vedi Sgarro e Rendine, ma anche altri componenti, ndr). È rimasto invece fermo il no per Tommaso Sgarro, reo di non si capisce bene quale reato di lesa maestà al gruppo di via Mameli.

D’altronde in un partito che perde pezzi – anche Franco Palumbo ha lasciato la segreteria dem -, che ha visto ridurre notevolmente i propri tesserati, sempre meno incisivo sul dibattito politico cittadino, il “rifiuto” della tessera a un “avversario” di partito può risultare quasi normale. In ultimo, nella normale quotidianità circuitata del Pd cerignolano, il direttivo/coordinamento non si riunisce da quasi un anno, ma il partito esprime scelte. Tutte fatte tra pochi intimi.