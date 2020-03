Puglia: tra distanziometro, anti proibizionismo e informazione

Risale alla scorsa estate l’approvazione da parte del Consiglio Regionale della Puglia dell’emendamento per modificare il distanziometro dai luoghi sensibili, imposto alle sale da gioco. Ma ancora se ne parla. Le distanze inizialmente fissate a 500 sono passate a 250 metri, valendo esclusivamente per le nuove sale. Da alcuni, tutta la manovra, è stata definita una svolta anti-proibizionista.

Salvate le licenze già esistenti, meno potere ai comuni che perdono la possibilità di individuare altri luoghi sensibili oltre a quelli previsti dalla legge e di disciplinare gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze. L’installazione delle slot rimane vietata in bar e tabacchi al di sotto dei 20 metri quadrati. Mentre sono concesse non più di 2 macchinette nei locali tra i 20 e i 50 metri quadrati. Queste le misure ora in vigore per contrastare il fenomeno macchinette.

Del resto, l’assenza di informazione, il supporto ai giocatori e soprattutto la possibilità di limitare e salvaguardarsi con un tetto massimo, con le macchinette fisiche praticamente non esiste. Seppure trattasi di voci indispensabili nella lotta alla ludopatia. Discorso diverso invece per il gaming on line dove grazie alla presenza del marchio statale dei monopoli, l’utente che si reca su un sito certificato ha la certezza di giocare su un portale controllato che rispetta tutte le regole imposte dalla legge.

Tant’è che esistono delle vere proprie guide alle slot machine che, oltre ovviamente a segnalare i titoli del momento, i giochi più popolari, quelli di nicchia e dove sono presenti anche percorsi storico-tematici sul gaming, sono state redatte scegliendo solo quelle certificate, in cui è presente inoltre una sezione interamente dedicata al supporto all’utente e al gioco responsabile. Vedremo in futuro se le iniziative in atto, nell’ambito del gioco su macchinette fisiche, porteranno i loro frutti.