Altro che regole: a San Marco decine di persone in piazza, Sindaco compreso

E’ incredibile lo spettacolo offerto da un video postato dal quotidiano foggiano “l’immediato” nella serata di oggi. Ci sono oltre 200 persone in strada a San Marco in Lamis per le celebrazioni del Venerdì Santo, in barba alle regole e alle restrizioni. Una celebrazione alla quale hanno preso parte anche il Sindaco Michele Merla e il consigliere regionale Napoleone Cera.

Le forze dell’Ordine paiono “tollerare” il tutto. Chissà se faranno lo stesso la Questura, il Comando provinciale dei Carabinieri e il Prefetto di Foggia Raffaele Grassi, nonché la Diocesi di riferimento. Mentre l’Italia è chiusa, il papa è “da solo” in piazza San Pietro per la Via Crucis, nella repubblica indipendente di San Marco in Lamis si tollera un vero e proprio assembramento.

Proprio nella città garganica si era sviluppato, a seguito di un funerale autorizzato senza prima conoscere l’esito del tampone del deceduto, il primo possibile focolaio di contagio in provincia di Foggia.