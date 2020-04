VIDEO | Sequestro gel igienizzante, Cerichem: «nessuna frode da parte nostra». Ecco i dettagli

Replica duro la Cerichem, azienda leader nel sud Italia per la produzione di prodotti igienizzanti, nonché dispositivi medici per la disinfezione. Infatti nella giornata di ieri una nota stampa della Guardia di Finanza annunciava il sequestro di oltre 4mila confezioni di gel igienizzante per le mani commerciato in maniera fraudolenta. Inoltre si assimilava la cosa ad altre operazioni inerenti altri 22 comuni pugliesi nei quali era avvenuta la commercializzazione di mascherine protettive, gel e salviette per le mani per un valore commerciale di circa 220mila euro. In più, si aggiungeva, i 4mila flaconi di gel igienizzante sequestrati a Cerignola avrebbero fruttato un guadagno di circa 40mila euro.

«Le imprecisioni sono diverse – dicono dall’azienda -. Si tratta di una questione inerente l’etichettamento di un piccolissimo lotto, che sarebbe stato poi rietichettato. Alcun intento fraudolento è stato mai perseguito dalla società produttrice rilevato che sulle etichette il prodotto viene classificato in maniera evidente quale igienizzante rapido, pur con proprietà sanificanti, senza che l’utilizzatore finale del prodotto potesse essere indotto in errore o confuso circa le caratteristiche dello stesso. I 4 mila flaconi oggetto di sequestro non avrebbero fruttato alla società un guadagno di circa € 40.000,00, come riferito dai mezzi di comunicazione, in quanto tale importo potrebbe essere tutt’al più il guadagno stimato e conseguito dalla vendita al dettaglio, poichè il valore dei flaconi sequestrati è pari ad € 4.000,00/5.000,00, come dalle fatture di acquisto consegnate alla G.d.F.» sottolinea il legale rappresentante.

«Il sequestro dei flaconi igienizzanti operato dalla G.d.F. l’8 aprile e lo scredito che ne è derivato, ha amareggiato non solo i dirigenti ed i proprietari della società ma anche tutti coloro che da anni cercano di svolgere un’attività fortemente innovativa e utile nel nostro territorio, rilevato che alcun reato o intento fraudolento è stato perseguito o compiuto dalla società».