Coronavirus, controlli sugli spostamenti anche a Cerignola. «Necessario restare a casa»

Controlli in corso anche a Cerignola da parte della Polizia Municipale per garantire l’applicazione delle misure previste dal DPCM del 9 marzo 2020. Se da un lato bisogna «evitare ogni spostamento delle persone fisiche» è anche possibile uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque dar prova di tali necessità, attraverso autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati (clicca qui per scaricarlo). Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. Il tutto vale tanto per i movimenti extraurbani quanto per quelli all’interno della città.

ALCUNE DOMANDE E RISPOSTE SUGLI SPOSTAMENTI (dal sito Governo.it )