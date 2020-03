Coronavirus, stanziati 25 miliardi far fronte a tutte le difficoltà di quest’emergenza

Il consiglio dei ministri ha portato a 25 miliardi di euro lo sforamento del deficit per il 2020, in termini di saldo netto da finanziare, che diventano 20 miliardi in termini di indebitamento netto: si tratta dell’1,1 per cento del prodotto interno lordo. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lo ha appena annunciato in conferenza stampa.

«Abbiamo stanziato una somma straordinaria 25 miliardi da non utilizzare subito ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest’emergenza». Queste le parole del premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Cdm.