Ecco il cuore di Cerignola: Milla ha raggiunto l’obiettivo. «Vorremmo ringraziarvi uno ad uno di cuore»

«Vorrei ringraziarvi uno ad uno di cuore, siamo senza parole e volevamo stoppare le donazioni on-line, avete raggiunto l’obbiettivo e non vogliamo assolutamente approfittare di nulla e di nessuno». Comincia così il post di Giuliano Specchio, papà della piccola “Milla”, per la quale un’intera città si è mobilitata con donazioni e gesti di incredibile generosità. Raggiunta la somma la bimba, che aveva oltre un anno fa ingerito accidentalmente una batteria al litio, adesso potrà finalmente sottoporti ad un intervento definitivo, in Svizzera, e porre fine al suo calvario. Donazioni che sono arrivate da chiunque, da piccole somme a cifre più importanti; dall’aiuto di comuni cittadini fino al supporto di alcuni imprenditori che hanno offerto la propria mano.

«Stiamo attraversando anche un periodo non roseo in tutta Italia, c’è gente che non andrà a lavoro e forse perderà anche la giornata in busta (chi ce l’ha una busta paga), e a noi non va una cosa del genere – prosegue il papà -. Con questo vi anticipo che la pagina Facebook dedicata a Milla rimarrà aperta e continueremo ad aggiornarvi sull’evolversi dell’intervento e della fase di recupero fino al nostro rientro a casa. Vorrei aggiungere tante e tante cose, insieme ad infiniti grazie di cuore per le donazioni, ma soprattutto delle preghiere per la guarigione di nostra figlia. Sarà bello al nostro rientro salutarvi tutti ed abbracciarvi, ma la cosa che ci riempirà il cuore sarà vedere nostra figlia giocare con i vostri figli» ha inoltre aggiunto la famiglia.

«Ci stanno arrivando messaggi di persone che non hanno ancora fatto e che vogliono fare una donazione, con questo voglio dirvi che se verranno fatte ci potranno servire quando saremo lì, perché la degenza della bambina durerà minimo 28 giorni, come può essere che duri di più; e potrebbero esserci altri controlli alla piccola. Tutto a nostre spese. Tengo però a precisare che se dovesse arrivare qualcosa in più state sicuri che andranno a chi soffre, alle associazioni che ci hanno aiutato. Io ripeto un lavoro c’è l’ho, una casa c’è l’ho, una macchina c’è l’ho, ho una famiglia e mi basta. Io e mia moglie – concludono i genitori – abbiamo ricevuto un insegnamento di onestà e fede dai nostri genitori ed è quello che insegneremo ai nostri figli. Grazie».