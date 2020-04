A lavoro nonostante i divieti. Blitz nel centro di Cerignola ad una parrucchiera

Blitz della Guardia di Finanza questo pomeriggio nei confronti di un attività commerciale, un salone di parrucchiere, che stava operando nonostante i divieti imposti dei Dpcm del Governo. Gli uomini delle Fiamme Gialle sono intervenuti – in pieno centro – e hanno trovato, all’interno del salone – apparentemente chiuso – alcune clienti ad acconciarsi. Sono stati dunque emessi tutti provvedimenti previsti in simili situazioni. Si rammenta che per il mancato rispetto della chiusura delle attività, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Lo spostamento senza giustificazione – per le persone – comporta invece l’applicazione delle sanzioni sui limiti agli spostamenti ingiustificati (art. 650 c.p. fino al 25 marzo e sanzione amministrativa da 400 a 3000 euro successivamente).

Proprio in prossimità della Pasqua si sono intensificati i controlli delle Forze dell’Ordine. Questo anche a Cerignola, dove le Forze dell’Ordine sono impegnate nell’arginare anche il lavoro “a porte chiuse” di alcune attività, tra cui estetiste e parrucchiere. In più proprio il lunedì di Pasquetta sarà “tolleranza zero” sugli spostamenti. Oltre che per le località turistiche, i controlli riguarderanno anche la città di Cerignola, ma sopratutto le campagne dove si è soliti andare a fare la “scampagnata” di Pasquetta.