Cerignola, un solo contagio da Covid-19 nel sabato di Pasqua. Tre persone in quarantena

Con solo 3 nuovi contagiati nell’intera provincia di Foggia, a Cerignola si registra nel sabato di Pasqua un solo caso positivo. Questo fa sapere il Centro Operativo Comunale per la giornata di oggi. Come da comunicazione della Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il numero dei contagiati ufficiali sul territorio comunale alle ore 17,00 della data odierna, dall’inizio dell’Emergenza Covid-19 risultano gli stessi di ieri: casi positivi Cerignola 46 (di cui 10 deceduti); persone in quarantena 55.

Si registra 01 nuovo caso di positività e 03 persone in quarantena nelle ultime 24 ore. Per conoscere i dati della Regione Puglia di oggi CLICCA QUI Per conoscere le statistiche generali dall’inizio della pandemia CLICCA QUI

SOLIDARIETA’ SOCIALE

Mentre continua la presentazione di domande per i buoni spesa arrivati a quasi 2200, prosegue anche la grande dimostrazione di vicinanza e solidarietà da parte di tante aziende e privati verso i meno fortunati con donazioni di alimenti e di beni di prima necessità. Un grande ringraziamento va, quindi, sia a tutti coloro che si stanno prodigando, con le loro donazioni, ad alleviare le altrui sofferenze e difficoltà economiche, sia a tutti i volontari che si stanno impegnando per consegnare beni ai più bisognosi e soprattutto portare aiuto ai cittadini anziani e soli. Alcuni dati sull’attività del C.O.C. in ambito Solidarietà Sociale dal 04 aprile al 10 aprile 2020:

Famiglie assistite per fabbisogno alimentare 912

Servizio Trasporto Persona 17

Servizio Pronto Farmaco 61

Spesa a domicilio 53