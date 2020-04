«Grazie al Cuore Grande di Cerignola»

Da Palazzo di Città arriva il ringraziamento al Cuore Grande di Cerignola. Il Comune insieme a S.E. il Vescovo, Monsignor Luigi Renna, alla Caritas Diocesana e parrocchiali, Protezione Civile Cerignola, Croce Rossa Italiana e Associazioni di Volontariato Safe, Vincenziane, Centro d’Ascolto Don Antonio Palladino e Servi Inutili, in questo particolare e delicato periodo, hanno sperimentato con successo una collaborazione fra pubblico e privato, che ha saputo ottimizzare e potenziare le competenze di ciascun ente, valorizzare la vocazione dei singoli al fine di tutelare persone e famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria.

«Nei giorni scorsi abbiamo chiesto un sostegno alla città tutta per cercare di non lasciare da solo chi chiedeva aiuto. La risposta è stata estremamente generosa ed ha mostrato il volto migliore di Cerignola: hanno risposto all’appello oltre 60 aziende ma pure Associazioni (Associazione dei Medici Pediatri e degli Avvocati, Rotary club, Confraternita S.S. Sacramento, Unitalsi) e tantissimi privati cittadini, tra i quali anche i calciatori dell’Audace. Grazie a queste donazioni sono state aiutate oltre 1100 famiglie, distribuendo a domicilio oltre 1700 pacchi di generi di prima necessità nonché medicine. Grazie a queste liberalità è stato altresì possibile regalare dispositivi di protezione all’Ospedale locale, montare presso lo Sportello del Welfare pannelli protettivi per consentire agli operatori di ricevere in sicurezza i cittadini per la consegna dei buoni spesa, dispositivi per la Polizia Locale e tanto alto ancora. Quindi, anche a nome delle Associazioni di volontariato che hanno collaborato a questo progetto, un ringraziamento particolare va a tutti gli imprenditori grandi e piccoli, alle attività commerciali, alle farmacie, alle Associazioni ed ai singoli cittadini che con le loro donazioni hanno permesso di dare una mano a quanti soffrono in questo momento di grande difficoltà».

«Riconoscenza va espressa altresì a tutte le Forze dell’Ordine e alla Polizia Locale che stanno supportando le Associazioni nelle attività svolte giornalmente, nonostante i loro numerosi e onerosi compiti cui si è aggiunta anche la sorveglianza per la sicurezza sanitaria del Paese – proseguono da Palazzo di Città i tre commissari -. Infine, ma non ultimo, un grazie a tutti i dipendenti ed al Centro Operativo Comunale che con abnegazione hanno affrontato l’emergenza, assicurando la propria collaborazione all’Amministrazione locale soprattutto nella gestione della Protezione Civile e dei Servizi Sociali. Fiduciosi di riuscire a proseguire uniti e solidali il cammino intrapreso, ancora un sincero GRAZIE al Cuore Grande di Cerignola e un immenso Augurio di BUONA PASQUA a tutti i cittadini».