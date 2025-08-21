Contattaci al 3286684015
    L’Associazione Commercianti chiede l’inclusione di Cerignola nel “Progetto Caivano”

    Inviata una Pec a Comune, Prefetto e Ministro dell'Interno

    Pubblicato il

    da Redazione
    L’Associazione Commercianti di Cerignola ha inviato tramite PEC (protocollo n° 39063 del 12-08-2025) al Comune, al Prefetto e al Ministro dell’Interno Piantedosi la richiesta di inserire la città nel Progetto Caivano, allegando una relazione dettagliata sugli episodi di criminalità avvenuti dal 2024 ad oggi, arricchita da testimonianze video di cittadini e commercianti che vivono quotidianamente questa difficile realtà. La situazione della sicurezza a Cerignola è ormai un tema spinoso e delicato, così come la grande attesa del Commissariato di Primo Livello. A dicembre – con l’onorevole Lovecchio – è stata presentata un’interrogazione parlamentare ancora senza risposta da parte del Governo. L’associazione ribadisce la volontà di collaborare con le istituzioni, convinta che Cerignola abbia tutte le carte in regola per candidarsi al progetto, soprattutto considerando che altri comuni più piccoli vi sono già rientrati.

    Ora si attende una risposta chiara e tempestiva che possa restituire fiducia, sicurezza e prospettive di crescita al territorio. Siamo consapevoli che solo collaborando si possono raggiungere i traguardi, mentre lamentarsi senza proporre soluzioni significa fare soltanto propaganda, un atteggiamento che non giova né ai cittadini né al futuro della città. Nel nostro piccolo daremo sempre il massimo, continuando a fare la nostra parte per il bene del commercio, dei cittadini e dell’intera comunità.

