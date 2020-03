Crescono in Italia i contagi da Coronavirus. In Salento la sesta vittima pugliese

C’è la sesta vittima pugliese in Puglia positiva al Coronavirus. Si tratta di un uomo di 75 anni che è morto nell’ospedale Galatina. La notizia viene confermata dalla Prefettura di Lecce. L’uomo, originario di Monteroni, soffriva di problemi polmonari e da qualche settimana era ricoverato nell’ospedale di Copertino. Le sue condizioni sono andate via via peggiorando, compromettendo sempre più le funzioni respiratorie. Nei giorni scorsi era stato sottoposto al tampone che aveva dato esito positivo al Covid-19, ed era stato trasferito al reparto infettivi di Galatina dove è morto. Si tratta del secondo caso in Salento e della sesta vittima pugliese.

IL PUNTO DELLA PROTEZIONE CIVILE SULLA SITUAZIONE ITALIANA

Sono 12.839 i malati di coronavirus in Italia, 2.249 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 15.113. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Sono 1.258 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 213 in più di ieri. Superate le mille vittime per il coronavirus. Ad oggi, secondo i dati della Protezione Civile, sono infatti 1.016 le vittime, 189 in più rispetto a ieri. Sono 1.153 i malati ricoverati in terapia intensiva, 125 in più rispetto a ieri. Il dato è stato fornito in conferenza stampa. Dei 12.839 malati complessivi, 6.650 sono poi ricoverati con sintomi e 5.036 sono quelli in isolamento domiciliare.