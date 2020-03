18 nuovi casi di Coronavirus in provincia di Foggia. Salgono a 158 i casi totali in Puglia

Giunge puntuale l’aggiornamento di giornata sui nuovi casi di contagio da Covid-19 in Puglia. A sciorinare i numeri, come sempre, il Governatore Michele Emiliano che, sulla base delle informazioni fornite dal Direttore del Dipartimento di Promozione della Salute, Vito Montanaro, informa che sono stati effettuati 180 test in tutta la regione per l’infezione da Coronavirus.

130 risultati negativi mentre sono 50 i casi positivi (dato aggiornato alle ore 20:00 del 13 marzo): 12 in provincia di Bari; 8 nella Bat; 4 in provincia di Brindisi; 18 in provincia di Foggia; 6 in provincia di Lecce; 2 in provincia di Taranto.

Salgono, quindi, a 158 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 . L’invito di Emiliano e di tutti gli addetti ai lavori è sempre lo stesso: “restate a casa”.