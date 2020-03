Coronavirus, al via il primo week-end in casa dei cerignolani | Video

Ore 18,00 del venerdì che apre il primo week-end in casa dei cerignolani. Cerignola comincia a spegnersi, a rallentare, a sedarsi e raccogliersi in un silenzio raro, irreale. La città dopo qualche ora è visibilmente vuota, in linea con quanto prescritto dall’ultimo dpcm. Le ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale obbligano di fatto a restare a casa. E questo sarà il primo week-end dei cerignolani nel quale si dovrà restare a casa.

Un venerdì che avrebbe visto normalmente movimento per le strade e gente sostare dinanzi ai locali. L’istantanea però è differente: i locali sono chiusi, per strada i pedoni si contano sulle dita di una mano e le auto sono davvero poche. I cerignolani hanno capito che bisogna restare a casa, anche se questo non vale solo per la sera. Durante tutto l’arco della giornata le uscite devono essere ridotte allo stretto necessario e solo per recarsi a fare la spesa o per questioni di prima necessità. Solo rispettando le regole tutti la situazione potrà migliorare, seppure anche oggi i casi in Puglia sono in sensibile aumento.

Comincia sotto i migliori auspici il primo dei due week-end in casa, forse non gli unici. «Le nostre abitudini, quindi, vanno cambiate ora – ha detto Conte annunciando il provvedimento -. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia. Lo dobbiamo fare subito. E ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo a queste norme più stringenti». Cerignola, al netto di alcune eccezioni, pare aver preso alla lettera queste parole. La città non potrà che beneficiarne.